Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025

Rosalía no solo arrasa en la música, también dicta las reglas de la moda. Con cada aparición pública, ya sea en un escenario, un evento internacional o una simple publicación en redes sociales, la artista catalana logra que sus elecciones de estilo se conviertan en auténticas tendencias globales.
Lo hizo en sus inicios con las manicuras extralargas, después con los corsés, las botas altas o los conjuntos de cuero que hoy dominan pasarelas internacionales. Y ahora, en la final de Carlos Alcaraz en el US Open, lo ha vuelto a demostrar con un accesorio tan cotidiano como efectivo: un coletero en forma de lazo rojo.
El coletero de Rosalía: un básico convertido en tendencia
El complemento, sencillo pero cargado de simbolismo, transforma un peinado básico en un look lleno de frescura y romanticismo. El color rojo, asociado a la fuerza y la pasión, aporta luz al rostro y convierte este detalle en protagonista del estilismo.
Su versatilidad es otra de sus claves: puede usarse en una coleta alta para un aire juvenil y desenfadado, en una coleta baja para un resultado más elegante -como lo lleva la cantante- o incluso en un semirecogido que aporta un estilo bohemio. Además, la forma de lazo suaviza las facciones, lo que lo convierte en un aliado perfecto tanto para outfits sofisticados como para los más casuales.
¿Dónde comprar el coletero con lazo rojo?
La buena noticia es que replicar el estilo de Rosalía no requiere acudir a marcas de lujo. Varias firmas accesibles ya ofrecen versiones similares:
- Marcelo & Co: coletero en terciopelo rojo, sofisticado y elegante. Precio: 6 €.
- Zara: modelo bicolor en rojo con vivos blancos (Ref. 2326/599/605), ideal para un look de oficina con aire chic. Precio: 5,95 €.
- MissColetas: scrunchie de lazo rojo caldera, ecológico y sostenible. Precio: 5,95 €.
- H&M: pack de dos coleteros satinados en burdeos (Ref. 1290836002), con un acabado glamuroso. Precio: 4,99 €.
- Primark: packs de varios coleteros a precios muy asequibles. Precio: 4 €.
Un accesorio clave
El coletero de lazo rojo confirma que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia en un estilismo. Accesible, versátil y atemporal, este complemento ya se perfila como uno de los básicos imprescindibles de los próximos meses.
Rosalía lo ha vuelto a hacer: un gesto simple que convierte un accesorio cotidiano en el nuevo objeto de deseo de la moda internacional.