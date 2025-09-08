Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025

Su versatilidad es otra de sus claves: puede usarse en una coleta alta para un aire juvenil y desenfadado, en una coleta baja para un resultado más elegante -como lo lleva la cantante- o incluso en un semirecogido que aporta un estilo bohemio. Además, la forma de lazo suaviza las facciones, lo que lo convierte en un aliado perfecto tanto para outfits sofisticados como para los más casuales.