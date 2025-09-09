El truco de Rosalía para unos labios jugosos: combina un labial de lujo con un bálsamo low cost

Rosalía, además de ser un icono musical, se ha convertido en un referente de estilo y belleza a nivel internacional. Su característica forma de llevar los labios jugosos y con un tono muy personal no depende de un único producto de lujo, sino de una ingeniosa combinación de cosméticos que demuestra que la creatividad es uno de sus mejores trucos.
La clave está en el layering o superposición de capas, una técnica muy popular en el mundo de la belleza que permite mezclar texturas y acabados para lograr un resultado exclusivo, luminoso y duradero.
Paso 1: un labial vegano de alta gama
El primer paso de Rosalía es aplicar el labial satinado de Byredo en el tono Redolence. Este pintalabios de 57 euros no solo destaca por su acabado elegante, sino también por su filosofía sostenible: es vegano y cuenta con un envase recargable, lo que lo convierte en una opción consciente además de sofisticada.
Paso 2: el toque final con un bálsamo asequible
Para dar el brillo y la hidratación que caracterizan su look, la catalana apuesta por un producto mucho más económico: el Tinted Butter Balm de Kylie Cosmetics, con un precio de 17,95 euros. Este bálsamo con color mantiene los labios hidratados hasta 12 horas gracias a una fórmula enriquecida con aceite de jojoba.
El resultado: labios con estilo propio
La combinación de ambos cosméticos es sencilla pero efectiva. Primero se aplica el pigmento de Byredo y después una capa generosa del bálsamo de Kylie Cosmetics. Así se consigue un tono totalmente personalizado, jugoso y brillante, que se ha convertido en una de las señas de identidad de Rosalía.
Este truco demuestra que la innovación en maquillaje no siempre está en encontrar el producto perfecto, sino en saber mezclar y experimentar. Una técnica que, sin duda, marcará tendencia, al igual que los recientes looks de otras artistas como Dua Lipa, consolidando a las cantantes como verdaderas referentes de estilo y belleza.