Secciones
España

Botafumeiro: así es la mesa gallega en Barcelona donde se sientan famosos como David Beckham y Rosalía

Su propuesta de marisquería de alta calidad atrae tanto a clientes fieles como a personajes conocidos en todo el mundo.

Botafumeiro: así es la mesa gallega en Barcelona donde se sientan famosos como David Beckham y Rosalía
Hace 15 Min

El restaurante Botafumeiro, fundado en 1975 por el hostelero Moncho Neira, se ha consolidado como uno de los grandes templos de la cocina gallega en Barcelona. Con casi medio siglo de historia, su propuesta de marisquería de alta calidad atrae tanto a clientes fieles como a personajes conocidos en todo el mundo. Entre sus comensales más recientes destacan David Beckham y la cantante Rosalía, que han disfrutado de su reconocida cocina marinera.

Tradición y frescura desde las lonjas

La filosofía de Botafumeiro se basa en seleccionar diariamente las mejores piezas en las lonjas de Galicia y Cataluña, garantizando frescura absoluta en cada plato. Desde el propio restaurante explican:

“Nuestras madrugadas son lonjas de Cataluña y Galicia; seleccionamos los mejores ejemplares para ofrecer una cocina donde la frescura y la tradición son protagonistas”.

El secreto está en una materia prima de primera calidad, tratada con el justo “punto de fuego y aderezo” por su equipo de cocina.

La carta de Botafumeiro

La experiencia gastronómica en Botafumeiro puede comenzar con entrantes como el Pastel templado de centollo o las almejas vivas. Después, es imprescindible la Selección de mariscos Botafumeiro, que varía en función de la despensa diaria:

Gambas de Palamós a la plancha

Langosta estilo Botafumeiro

Mariscadas con diferentes productos cocidos o cocinados

A ello se suman pescados salvajes servidos por ración o en pieza entera, preparados a la brasa de carbón de encina o al horno. La carta también incluye arroces con sello mediterráneo, como el arroz negro con calamarcitos de playa, el caldoso con bogavante o la paella de mariscos.

Quienes prefieran carne pueden optar por la ternera rubia gallega, criada en la propia granja de los dueños del restaurante. Y para el final, clásicos como la Tarta de Santiago o la Tatin flambeada.

Precio medio y horarios

El precio medio en Botafumeiro se sitúa entre 120 y 150 euros por persona, dependiendo de la elección de mariscos y pescados del día.

El restaurante ofrece cocina ininterrumpida desde las 12:00 hasta la 1:00 de la madrugada, y cuenta además con una zona de bar para un ambiente más informal.

Datos prácticos

 Dirección: Gran de Gràcia, 81. Barcelona

Web: www.botafumeiro.es

Precio medio: 120-150 €

Temas EspañaBarcelonaDavid BeckhamGalicia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona
1

Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona

Las becas Reina Letizia destinan más de 5 millones de euros a la formación de personas con discapacidad
2

Las becas Reina Letizia destinan más de 5 millones de euros a la formación de personas con discapacidad

Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas
3

Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas

Más Noticias
Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona

Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona

Las becas Reina Letizia destinan más de 5 millones de euros a la formación de personas con discapacidad

Las becas Reina Letizia destinan más de 5 millones de euros a la formación de personas con discapacidad

Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas

Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas

Reforma laboral en España: los despidos de indefinidos en periodo de prueba se disparan un 352%

Reforma laboral en España: los despidos de indefinidos en periodo de prueba se disparan un 352%

Zara desvela cuál será el estampado del otoño 2025

Zara desvela cuál será el estampado del otoño 2025

En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros

En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros

La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja

La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja

Bailando con las estrellas ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista

"Bailando con las estrellas" ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista

Comentarios