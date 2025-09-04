Botafumeiro: así es la mesa gallega en Barcelona donde se sientan famosos como David Beckham y Rosalía

El restaurante Botafumeiro, fundado en 1975 por el hostelero Moncho Neira, se ha consolidado como uno de los grandes templos de la cocina gallega en Barcelona. Con casi medio siglo de historia, su propuesta de marisquería de alta calidad atrae tanto a clientes fieles como a personajes conocidos en todo el mundo. Entre sus comensales más recientes destacan David Beckham y la cantante Rosalía, que han disfrutado de su reconocida cocina marinera.