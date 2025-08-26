Secciones
Los pacientes del doctor García, la gran serie de Verónica Echegui que ya está en Netflix

Los pacientes del doctor García se estrenó en La 1 de RTVE en 2023, alcanzando más de 1,1 millones de espectadores en su primer episodio.

La actriz madrileña Verónica Echegui, fallecida recientemente a los 42 años, dejó varios papeles memorables en cine y televisión. Uno de los más recordados es el de Amparo Priego en Los pacientes del doctor García, la adaptación televisiva de la novela de Almudena Grandes producida por RTVE en 2023.

El papel de Verónica Echegui en Los pacientes del doctor García

En esta ficción, Echegui interpretó a Amparo Priego, un personaje complejo, marcado por su relación con el protagonista, el médico republicano Guillermo García Medina (Javier Rey). La serie narra la historia de amistad y espionaje entre él y Manuel Arroyo (Tamar Novas) tras la Guerra Civil Española.

El personaje de Amparo, falangista, es una mujer atrapada por las circunstancias que busca refugio en Guillermo, con quien había compartido su infancia. Su interpretación fue uno de los puntos más destacados de la producción.

Un éxito en TV y en streaming

Los pacientes del doctor García se estrenó en La 1 de RTVE en 2023, alcanzando más de 1,1 millones de espectadores en su primer episodio y un 10,1% de cuota de pantalla. Posteriormente estuvo disponible en RTVE Play, donde amplió su alcance antes de llegar a una plataforma internacional.

Actualmente, los diez episodios de la miniserie pueden verse en Netflix España, donde está disponible bajo suscripción y ha encontrado un nuevo público más allá de la emisión en abierto.

El legado de Almudena Grandes en la pantalla

La serie adapta fielmente la novela homónima de Almudena Grandes, que forma parte de su ciclo Episodios de una guerra interminable. El guion, escrito por José Luis Martín, contó con el visto bueno de la autora antes de su fallecimiento y fue premiado con el Premio Nacional de Narrativa 2018.

En el reparto, junto a Verónica Echegui, participaron Javier Rey, Tamar Novas, Raúl Jiménez, Carmen Molinar, Roberto Álamo, Eva Llorach y Martina Gusmán, entre otros.

Dónde ver Los pacientes del doctor García

Hoy en día, quienes quieran volver a disfrutar de la interpretación de Verónica Echegui y de este drama histórico español podrán hacerlo en Netflix, donde la serie permanece disponible en su catálogo bajo suscripción.

