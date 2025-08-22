“Mi año en Oxford”, la película más vista en Nétfix España: final explicado y diferencias con el libro

Diferencias con el libro

El final del libro My Oxford Year presenta un desenlace más abierto y esperanzador. Aunque Jamie también padece cáncer, sobrevive gracias a un tratamiento experimental y realiza el viaje con Anna. La historia permite que los lectores interpreten el futuro de la pareja y se centra en el impacto transformador del vínculo en la vida de Anna, sin un golpe trágico como el de la película.