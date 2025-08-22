“Mi año en Oxford”, la película más vista en Nétfix España: final explicado y diferencias con el libro

La nueva película romántica de Netflix, Mi año en Oxford, protagonizada por Sofia Carson y Corey Mylchreest, ha generado gran expectación. Basada en la novela My Oxford Year de Julia Whelan, la historia sigue a Anna, una joven estadounidense que pasa un año académico en la Universidad de Oxford, viviendo una experiencia que transforma su vida tanto personal como profesionalmente.
Más allá del romance entre Anna y Jamie, lo que más ha impactado a los espectadores es el final de la película, que difiere notablemente del libro.
Final explicado de la película
En los momentos finales de la película, Jamie muere a causa de un cáncer terminal, dejando a Anna sola pero emocionalmente fortalecida. Para honrar su memoria, ella realiza sola el viaje que habían planeado juntos por Europa —Grecia, Italia y Países Bajos— recreando los recuerdos y fantasías de su historia de amor.
Tras esta experiencia, Anna decide no regresar a Wall Street y se queda en Inglaterra para estudiar un doctorado en literatura, culminando su evolución personal. La última escena muestra a Anna como profesora en Oxford, ocupando el mismo rol que Jamie tenía al conocerse. La película cierra así de manera concluyente y emotiva, enfatizando que el amor fue real pero finito.
Diferencias con el libro
El final del libro My Oxford Year presenta un desenlace más abierto y esperanzador. Aunque Jamie también padece cáncer, sobrevive gracias a un tratamiento experimental y realiza el viaje con Anna. La historia permite que los lectores interpreten el futuro de la pareja y se centra en el impacto transformador del vínculo en la vida de Anna, sin un golpe trágico como el de la película.
En contraste, Netflix optó por un final explícitamente trágico, cerrando todas las incógnitas y dejando un mensaje claro sobre el amor, la pérdida y el crecimiento personal.
Conclusión
Mi año en Oxford combina romance, tragedia y superación, adaptando el libro a un formato cinematográfico que intensifica la carga emocional. Mientras el libro deja espacio para la esperanza, la película elige un camino más dramático, ofreciendo a los espectadores un final lacrimógeno y memorable.