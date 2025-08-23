Ofensiva contra la delincuencia: habrá tropas con armas en Washington

Políticos republicanos afirman que la capital estadounidense, mayoritariamente demócrata, está invadida por la delincuencia y plagada de personas sin hogar y padece de una mala gestión financiera. Sin embargo, los datos de la policía de Washington mostraron descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, aunque esto ocurrió tras un aumento repentino tras la pandemia. En enero, un comunicado del Departamento de Justicia indicó que, según esos datos, “el total de delitos violentos en el Distrito de Columbia para 2024 se redujo un 35% con respecto a 2023 y se encuentra en su nivel más bajo en más de 30 años”.