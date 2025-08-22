Secciones
DeportesFútbol

“Es un orgullo lo que hizo mi papá”: el testimonio del goleador de Bella Vista marcado por Malvinas

Con más de 100 goles y pasado en San Jorge, Aguilares y Amalia, Olmos mantiene vivo su sueño de ser campeón en su pueblo.

ORGULLO. Olmos, vigente a los 35, defiende con garra la camiseta de Bella Vista. ORGULLO. Olmos, vigente a los 35, defiende con garra la camiseta de Bella Vista.
Daniel Alfredo Coronel
Por Daniel Alfredo Coronel Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Club Social y Deportivo San JorgeClub Sportivo Bella VistaLiga Tucumana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina
1

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular
2

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
3

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones
4

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
5

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad
6

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Más Noticias
¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

River y Palmeiras ya tienen fechas para su choque en los cuartos de final de la Libertadores

River y Palmeiras ya tienen fechas para su choque en los cuartos de final de la Libertadores

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

La denuncia de la esposa de Rodrigo Rey por los incidentes en la Copa Sudamericana

La denuncia de la esposa de Rodrigo Rey por los incidentes en la Copa Sudamericana

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Comentarios