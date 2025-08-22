"Los legisladores son un asquito": el titular de la Cámara de Comercio criticó el rechazo al veto sobre discapacidad

En el arranque del Council of the Americas en Buenos Aires, espacio donde suelen participar empresarios, banqueros y referentes de la política del momento, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, utilizó el escenario para lanzar un fuerte ataque contra el Congreso de la Nación.
El dirigente, que se reconoce a favor de la política de Javier Milei, cargó contra los legisladores, al calificarlos de “un asquito”. Realizó esa descalificación luego de que Diputados rechazara el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad.
“El Congreso logró ayer voltear un veto presidencial. No tengo memoria de algo así, pero más allá de eso, considero un asquito la posición de los legisladores. Los jubilados están históricamente mal. Por supuesto, los jubilados están mal pagos; han estado mal pagos históricamente, y su situación se volvió más difícil después de casi cuatro millones de nuevos beneficiarios que nunca aportaron”, señaló.
"Se proponen aumentar de todo sin pensar de dónde salen los recursos. ¿Por qué no les pedimos que por ley ya que tenemos que ser tan felices, nos otorguen de todo? La Argentina tiene una historia de emitir todo el tiempo, como que nosotros como comerciantes vamos pidiendo préstamos. Eso no funciona. En marzo el presidente Milei dijo que la Argentina nos había defraudado y el hecho que él llegara a ser presidente de los argentinos, tiene que ver con ese fracaso. Sus palabras fueron de una sinceridad brutal", sostuvo.
Según consignó el sitio Minutouno, Grinman buscó alinearse con el estilo presidencial, pero terminó mostrando sus críticas a las instituciones democráticas.
En otro pasaje de su intervención, apuntó sin nombrarlo directamente contra Axel Kicillof, recordando el episodio por el cual no se respetó el estatuto de YPF: “La picardía criolla. Que ya sabemos cómo termina”, dijo con ironía.
“En lo personal y en la institución que me toca presidir, tenemos muy en claro cuál es el camino para nuestro país. Podemos debatir. Me parece bárbaro. Podemos tener disensos. Me parece genial. Podemos coincidir, y seguramente vamos a coincidir todos, que la carga impositiva de nuestro país es tremenda, es tremenda. Pero también sabemos que no se puede cortar de la noche a la mañana. No hay ninguna manera de solucionarlo rápidamente”, destacó el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
En su exposición, también apoyó a los candidatos de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas, o al menos asegurar el rumbo que se lleva hasta el momento. “Podemos optar por el bien o por el mal”, resumió, según el sitio Infobae.
“No somos liberales desde diciembre de 2023, lo somos desde siempre, siempre tuvimos la misma postura, el mismo ADN. Estamos muy cómodos con este Gobierno, aunque nos involucramos en política partidaria”, dijo.