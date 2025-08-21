El Gobierno anunció un programa de beneficios para jubilados en supermercados y comercios

“Impulsaremos en los próximos días el programa ‘Beneficios Anses’ para fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados, mediante descuentos y reintegros directos en sus cuentas, con acuerdos de los supermercados, las cámaras comerciales y otros rubros”, señaló la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante su exposición en el Council of the Americas, realizado en el Hotel Alvear de Recoleta.