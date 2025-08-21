El Gobierno anunció un programa de beneficios para jubilados en supermercados y comercios

Tras la ratificación en la Cámara de Diputados del veto presidencial a la ley que proponía un aumento del 7,2% en los haberes previsionales, el Gobierno anunció el lanzamiento de “Beneficios Anses”, un programa que incluirá descuentos y reintegros en cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros para jubilados y pensionados.
“Impulsaremos en los próximos días el programa ‘Beneficios Anses’ para fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados, mediante descuentos y reintegros directos en sus cuentas, con acuerdos de los supermercados, las cámaras comerciales y otros rubros”, señaló la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante su exposición en el Council of the Americas, realizado en el Hotel Alvear de Recoleta.
La funcionaria aclaró que los beneficiarios no deberán realizar ningún tipo de trámite para acceder a los beneficios.
Un sistema previsional bajo la lupa
En su presentación, Pettovello detalló que el país otorga actualmente siete millones de jubilaciones, de las cuales cuatro millones corresponden a moratorias, además de un millón y medio de pensiones no contributivas. La ministra también expresó sospechas de fraude en estos procesos y recalcó la necesidad de impulsar empleos de calidad mediante la “formación para el trabajo”.
La exposición de Pettovello se realizó en presencia de referentes del Gobierno, entre ellos Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación; Luis Caputo, ministro de Economía; y el vocero presidencial Manuel Adorni.
Además del programa para jubilados, la titular de Capital Humano confirmó que el Centro Garrigós se transformará en un espacio de formación en oficios, con capacitaciones técnicas y tecnológicas de alta calidad, orientadas a la demanda real del mercado laboral. El objetivo, según explicó, es promover la inclusión laboral formal y fortalecer el desarrollo del capital humano en el país.
Otro de los proyectos presentados se vincula con la inclusión y el desarrollo infantojuvenil. En el edificio del ex Instituto Perón funcionará un centro cultural destinado a niños y adolescentes de entre 4 y 15 años, que llevará el nombre de Leonor Acevedo de Borges.
El espacio ofrecerá actividades de lecto-escritura, exploración, juego y uso crítico de las TICs, además de salas adaptadas por edades, áreas de música y calma, y una sección dedicada a la literatura infantil. También contará con materiales inclusivos, señalización accesible y talleres multisensoriales.