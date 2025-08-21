Secciones
Alejandro Vilches fue nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

“Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, dijo Manuel Adorni.

Hace 21 Min

El Gobierno nacional dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y nombró al médico Alejandro Alberto Vilches como interventor, luego del desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien quedó involucrado en un escándalo por presuntos audios que lo vinculan con pedidos de sobornos.

La medida se oficializó a través del Decreto 599/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada. Allí también se confirma la remoción de Daniel María Garbellini, hasta ahora director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud del organismo.

El vocero presidencial Manuel Adorni comunicó la decisión en sus redes sociales: “Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual secretario de Gestión Sanitaria”.

Adorni precisó que la primera misión del nuevo interventor será realizar una profunda auditoría interna. “Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, destacó el vocero.

La salida de Spagnuolo se produjo tras la difusión de audios en los que el funcionario habría hecho referencia a presuntos cobros indebidos, situación que desató un fuerte escándalo político y precipitó su destitución.

Con la designación de Vilches, la Casa Rosada busca marcar un cambio de rumbo en un área sensible, en la que el Ejecutivo promete transparentar el manejo de fondos y reforzar los controles sobre las pensiones por invalidez.

