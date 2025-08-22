El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

- Comencé hace mucho con Elba Castría y en mis grupos independientes. Ahora no hay muchos, lo cual es un desafío grande poder mantener y sostener un ballet. Hay grupos independientes en folclore, en árabe, en español y en otros estilos, lo cual me parece extraordinario porque es muy necesario en la cultura de un pueblo. Faltan políticas culturales que apoyen, sobre todo en este tiempo muy difícil, tanto del Estado como de fundaciones y de gente que vengan del ámbito financiero y económico. Tenemos la gran suerte de que se ha creado una carrera universitaria, de las pocas del país y que hoy ya fluye. De ella van a surgir nuevos bailarines, docentes, gestores e investigadores.