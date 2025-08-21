Los sueldos de los senadores volverán a aumentar en noviembre: cobrarán más de $10 millones en bruto

Los gremios con representación en el Congreso acordaron este jueves con las autoridades de ambas cámaras una paritaria que regirá por seis meses y se extenderá hasta fines de noviembre. Este incremento repercutirá directamente en las dietas de al menos la mitad de los senadores, que en los primeros días de diciembre percibirán un ingreso bruto de $10.216.000, suma que incluye dieta, gastos de representación y desarraigo. Sobre ese monto, los legisladores deberán tributar el 35% en concepto de Impuesto a las Ganancias.