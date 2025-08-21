Secciones
Política

Los sueldos de los senadores volverán a aumentar en noviembre: cobrarán más de $10 millones en bruto

Sobre ese monto, los legisladores deberán tributar el 35% en concepto de Impuesto a las Ganancias.

La dietas de los senadores volverán a subir en noviembre. La dietas de los senadores volverán a subir en noviembre.
Hace 2 Hs

Los gremios con representación en el Congreso acordaron este jueves con las autoridades de ambas cámaras una paritaria que regirá por seis meses y se extenderá hasta fines de noviembre. Este incremento repercutirá directamente en las dietas de al menos la mitad de los senadores, que en los primeros días de diciembre percibirán un ingreso bruto de $10.216.000, suma que incluye dieta, gastos de representación y desarraigo. Sobre ese monto, los legisladores deberán tributar el 35% en concepto de Impuesto a las Ganancias.

En abril de 2024, oficialismo y oposición aprobaron en secreto un nuevo esquema de dietas. Desde entonces, los haberes se componen de 2.500 módulos -el mismo sistema que rige para los agentes del Congreso-, más 1.000 adicionales por gastos de representación y 500 extra por desarraigo, lo que da un total de 4.000 módulos.

El beneficio por desarraigo se paga a casi todos los legisladores, con la excepción de apenas cuatro senadores. Además, en abril los parlamentarios se sumaron una dieta adicional a las 12 ya existentes, con el argumento de “compensar” el aguinaldo. La única que no se plegó fue Alicia Kirchner, quien prefirió mantener su jubilación al asumir en la Cámara alta, consignó Infobae. 

Congelamientos y aumentos previos

Durante el segundo semestre del año pasado, tras una paritaria, el Senado resolvió congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Al vencimiento de ese plazo, la responsabilidad recayó en la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien primero dudó y luego extendió el congelamiento hasta el 31 de marzo de 2025.

En junio, tras un nuevo acuerdo paritario, Villarruel firmó una resolución que dejó los sueldos de los senadores en más de $9,5 millones en bruto, lo que generó un fuerte rechazo, sobre todo desde el Frente de Todos.

La titular de la Cámara alta entonces invitó “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente, sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia”.

Diversos bloques -La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y algunos provinciales- decidieron no aceptar ese incremento. En cambio, la mayoría del kirchnerismo lo mantuvo, salvo el riojano Fernando Rejal y la propia Alicia Kirchner. La santacruceña Natalia Gadano, de posición oscilante frente al oficialismo, tampoco aparece en la nómina de quienes renunciaron a la suba.

El aumento acordado para los empleados del Congreso incluye:

- 1,3% de incremento y un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto. 

-1,2% de incremento y un bono de $20.000 para septiembre, octubre y noviembre.

Temas TucumánBuenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaJavier MileiVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

María Eugenia Vidal: “Me quedo sin trabajo, tengo que ir al sector privado”

María Eugenia Vidal: “Me quedo sin trabajo, tengo que ir al sector privado”

Elecciones 2025: Catalán arribó a Tucumán para ultimar la lista de candidatos de La Libertad Avanza

Elecciones 2025: Catalán arribó a Tucumán para ultimar la lista de candidatos de La Libertad Avanza

En Diputados, el Gobierno logró blindar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones

En Diputados, el Gobierno logró blindar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones

Con apoyos y críticas, dirigentes estudiantiles evalúan el paro universitario

Con apoyos y críticas, dirigentes estudiantiles evalúan el paro universitario

Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
2

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
3

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile
4

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
5

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
6

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Más Noticias
VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Francos, sobre audios de presuntas coimas: No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Caputo, sobre el rechazo al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

Caputo, sobre el rechazo al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Comentarios