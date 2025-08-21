Secciones
Acusó a la municipalidad de su ciudad de tapar carteles opositores y esto pasó en nueve minutos

Los trabajadores municipales demoraron menos de nueve minutos en volver a pegar la cara del intendente.

Acusó a la municipalidad de su ciudad de tapar carteles opositores y esto pasó en nueve minutos
Hace 4 Hs

Las redes sociales viralizaron un gesto, cuanto menos, polémico. En Tigre, un joven de 25 años quiso poner a prueba a la municipalidad y demostró la eficiencia que pueden tener sus trabajadores para resolver un problema. Eso sí: quiso evidenciar que solo se ocupan cuando se trata de algo que afecta a la principal figura del lugar.

Polémica en redes sociales por la yerba mate de Zaira Nara: ¿qué opina la gente?

Polémica en redes sociales por la yerba mate de Zaira Nara: ¿qué opina la gente?

Parado en la calle y filmando con un celular, Sebastián Rovira demostró su punto. Según contó, le llegó la información de que la municipalidad de Tigre utilizaba las cámaras de seguridad para saber si alguien tapaba un cartel de la campaña de Julio Zamora, actual intendente y candidato a senador nacional.

Expuso a la municipalidad de Tigre por tapar carteles opositores

“Me habían dicho que usan las cámaras de seguridad para esto, a ver si es verdad”, soltó Rovira mientras se alejaba de una cartelera, luego de haber pegado su propio póster. “Ojalá resolvieran nuestros problemas tan rápido como van a tapar nuestro cartel”, anticipó y se alejó de la cartelera.

Mientras estaba a una distancia prudente del sitio donde había pegado su publicidad, puso un contador que dejó en cámara rápida para que el tiempo avanzara con celeridad. El contador llegó a indicar 8.55 minutos cuando, de repente, apareció una camioneta con trabajadores municipales.

En poco tiempo bajaron tres personas del vehículo con brochas, pegamento y un nuevo banner. En unos minutos volvieron a poner el cartel que exhibía la candidatura de Zamora. “A vos, ¿te resuelven tus problemas en nueve minutos?”, consultó irónico Rovira.

¿Quién es Sebastián Rovira, candidato de Tigre?

Según informa en su propia biografía de Instagram, es economista y Magister en Políticas Públicas. Estudió y fue becado por la Universidad Nacional de San Andrés, tiene 25 años y es candidato a concejal por Fuerza Patria, una de las fracciones peronistas de Tigre. Es nieto de Silvia Rovira, histórica directora del Colegio Santa Teresa del partido de Tigre.

Fue políticamente activo desde joven. A sus 18 años se convirtió en el impulsor de la primera Charla TedX de Tigre, siendo el licenciatario más joven del país. En su secundaria participó también de Asociación Conciencia, una iniciativa que buscaba la participación de estudiantes del ciclo intermedio en la política.

