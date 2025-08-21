Murió Frank Caprio, el amable juez viral de TikTok: esto dijo en su despedida

Este miércoles las redes sociales viralizaron un último adiós en honor a Frank Caprio, el juez que se volvió reconocido mundialmente por su amabilidad. Además de haber sido un reconocido miembro en su comunidad, fue querido por las personas por la cortesía y consideración con que determinaba sus fallos y tomaba sus decisiones.
Ayer trascendió el fallecimiento de Caprio, quien días atrás se había despedido con un mensaje que emocionó y entristeció por igual a miles de personas. El juez había sido diagnosticado en 2023 con cáncer de páncreas y pese a haber soportado un tratamiento oncológico, la enfermedad regresó, según él mismo contó.
La despedida de Frank Caprio en las redes sociales
Caprio tenía 88 años y hace dos años había dejado de ejercer. En su cuenta de Instagram –@therealfrankcaprio– se compartió una imagen de agradecimiento y un video en el que pedía oraciones por él. “El año pasado les pedí que rezaran por mí y es obvio que estuvieron haciéndolo, porque pasé por un período muy difícil”, empezó diciendo.
Enseguida continuó hablando de su estado de salud, dejando claro el grado de delicadeza de su cuadro. “Desafortunadamente tuve un revés y estoy de vuelta en el hospital. Ahora les voy a pedir, si no es mucho, que me recuerden en sus oraciones. Soy un gran creyente del poder de las oraciones. Creo que el todopoderoso está mirando por encima de todos”, reflexionó Caprio en el video desde su cama de internación.
Apenas unas horas después del video de despedida de Caprio, su familia hizo público su fallecimiento. “El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a los 88 años, después de una larga y valerosa batalla contra el cáncer de páncreas”, anunciaron por el mismo canal que se compartió la última reflexión del magistrado.
“Amado por su compasión, humildad e inquebrantable creencia en la bondad de la gente, el juez Caprio tocó las vidas de millones mediante su trabajo en la corte y más allá. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una marca indeleble en quienes lo conocieron”, agregaron también.
También uno de los cinco hijos de Caprio compartió su propia reflexión, invitando a los seguidores de su padre a “esparcir amabilidad” el día de hoy, en honor al legendario juez.