Murió un conocido actor reconocido por Superman y Star Wars: tenía 87 años

A los 87 años Terence Stamp, el actor que logró ser un icono del cine en los años sesenta. Fue mayormente recordado por interpretar a un villano en Superman, protagonizar Priscila, reina del desierto. Nació el 22 de julio de 1938, Stamp rodó unas 50 películas a lo largo de su carrera, que abarcó diversos géneros.
Tuvo una nominación al Oscar Con Billy Budd y anó un Globo de Oro al Mejor Actor Revelación.También ganó el Premio al Mejor Actor en Cannes en 1965 por su papel de psicópata en El Coleccionista. Además de ser actor y trabajar con directores como Pier Paolo Pasolini y George Lucas en La guerra de las galaxias, también logró incursionar en el mundo de la literatura.
El cine de Hollywood se encuentra de luto
Murió a los 87 años el reconocido actor británico Terence Stamp, figura central del cine y la televisión durante varias décadas. Su familia confirmó a Reuters que falleció el domingo por la mañana. Stamp había nacido el 22 de julio de 1938 y debutó en la pantalla grande con Billy Budd (1962), donde fue protagonista.
Por esa interpretación recibió una nominación al Oscar, lo que marcó el inicio de una carrera llena de prestigio. Gracias a ese reconocimiento, participó en películas como The Collector (1965) y Poor Cow (1967). Su talento lo consolidó como uno de los actores más versátiles de su generación.
Stamp alcanzó gran popularidad por encarnar al General Zod en las dos primeras películas de Superman y a Chancellor Valorum en Star Wars: Episode I – The Phantom Menace. También se lo vio como Stick en Elektra (2005), Bud Chantilas en Red Planet y Ramsey en The Haunted Mansion de Disney (2003). Además, prestó su voz en series animadas, videojuegos como Halo 3 y Oblivion, y estuvo cerca de interpretar a James Bond tras la salida de Sean Connery.
En los últimos años, su presencia continuó siendo fuerte con papeles en Murder Mystery de Netflix, His Dark Materials de HBO y Last Night in Soho de Edgar Wright. Incluso, su voz volvió a escucharse en la reciente remasterización de Oblivion. En el comunicado, su familia lo recordó con emoción, resaltando “su extraordinaria carrera como actor y escritor, que seguirá inspirando durante muchos años”.