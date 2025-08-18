Murió un conocido actor reconocido por Superman y Star Wars: tenía 87 años

Tuvo una nominación al Oscar Con Billy Budd y anó un Globo de Oro al Mejor Actor Revelación.También ganó el Premio al Mejor Actor en Cannes en 1965 por su papel de psicópata en El Coleccionista. Además de ser actor y trabajar con directores como Pier Paolo Pasolini y George Lucas en La guerra de las galaxias, también logró incursionar en el mundo de la literatura.