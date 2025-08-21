Secciones
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

El partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, terminó en caos: violentos incidentes en las tribunas obligaron a la suspensión. Mirá las fotos y videos de los enfrentamientos.

Hace 1 Hs

La noche del miércoles 20 de agosto en Avellaneda dejó imágenes lamentables. El duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 fue escenario de graves incidentes que derivaron en la suspensión del encuentro a los 4 minutos del segundo tiempo.

Cómo empezaron los incidentes en Independiente vs. U. de Chile

En el primer tiempo ya se habían registrado tensiones cuando hinchas de la U de Chile lanzaron proyectiles hacia los simpatizantes del Rojo ubicados en las tribunas conocidas como Gargantas del Diablo y en la bandeja inferior. Butacas, palos y bombas de estruendo cayeron sobre los locales, generando los primeros heridos.

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Tras el entretiempo, la calma no duró demasiado: nuevamente desde el sector visitante se arrojaron objetos, lo que desató la respuesta de la hinchada de Independiente. El árbitro Gustavo Tejera detuvo el partido y envió a los equipos a los vestuarios.

Los momentos más violentos

Lanzamientos de piedras, butacas y explosivos desde la parcialidad visitante.

Hinchas heridos y corridas dentro del estadio.

Ingreso de barras de Independiente a la tribuna visitante para enfrentar a los chilenos.

Incidentes en las afueras del Libertadores de América luego de la suspensión.

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los disturbios

Las imágenes captadas por agencias y periodistas muestran la magnitud de la violencia: enfrentamientos en las tribunas, hinchas evacuados, efectivos de seguridad intentando contener la situación y corridas en las inmediaciones del estadio.

Temas Buenos AiresClub Atlético Independiente
