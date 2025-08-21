Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Cómo empezaron los incidentes en Independiente vs. U. de Chile

En el primer tiempo ya se habían registrado tensiones cuando hinchas de la U de Chile lanzaron proyectiles hacia los simpatizantes del Rojo ubicados en las tribunas conocidas como Gargantas del Diablo y en la bandeja inferior. Butacas, palos y bombas de estruendo cayeron sobre los locales, generando los primeros heridos.