Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

La noche del miércoles 20 de agosto en Avellaneda dejó imágenes lamentables. El duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 fue escenario de graves incidentes que derivaron en la suspensión del encuentro a los 4 minutos del segundo tiempo.
Cómo empezaron los incidentes en Independiente vs. U. de Chile
En el primer tiempo ya se habían registrado tensiones cuando hinchas de la U de Chile lanzaron proyectiles hacia los simpatizantes del Rojo ubicados en las tribunas conocidas como Gargantas del Diablo y en la bandeja inferior. Butacas, palos y bombas de estruendo cayeron sobre los locales, generando los primeros heridos.
Tras el entretiempo, la calma no duró demasiado: nuevamente desde el sector visitante se arrojaron objetos, lo que desató la respuesta de la hinchada de Independiente. El árbitro Gustavo Tejera detuvo el partido y envió a los equipos a los vestuarios.
Los momentos más violentos
Lanzamientos de piedras, butacas y explosivos desde la parcialidad visitante.
Hinchas heridos y corridas dentro del estadio.
Ingreso de barras de Independiente a la tribuna visitante para enfrentar a los chilenos.
Incidentes en las afueras del Libertadores de América luego de la suspensión.
Fotos y videos de los disturbios
Las imágenes captadas por agencias y periodistas muestran la magnitud de la violencia: enfrentamientos en las tribunas, hinchas evacuados, efectivos de seguridad intentando contener la situación y corridas en las inmediaciones del estadio.