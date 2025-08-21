Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Rural
Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
Se reunirán hoy en Casa de Gobierno para pedir que les permitan la cosecha semimecanizada sin ser detenidos.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
MANIFESTACIÓN. Unos 200 cañeros se reunieron en el cruce de las rutas 38 y 325, frente al ingenio Ñuñorco.
Por
Micaela Pinna Otero
Hace 8 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Concepción
Monteros
Simoca
Edmundo Jiménez
Raúl Albarracín
Ministerio Público Fiscal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El rol de los ingenieros para el agro
Lo más popular
En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol
Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”
Más Noticias
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol
Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”
Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
Ropa y frazadas secuestradas que se pudren: Jaldo le envió una nota a Milei
En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
Demasiado mujer para ser jefe, demasiado jefe para ser mujer
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más