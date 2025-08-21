El Concejo Deliberante capitalino lleva al recinto reclamos para el Gobierno nacional

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán vuelve al recinto con una agenda cargada de temas. Más de una veintena de proyectos se debatirán en la sede de Monteagudo y San Martín hoy, entre los que resalta una declaración de rechazo al cierre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es la primera vez que la actual conformación parlamentaria manifiesta, a través de esta vía, su repudio a una medida del Gobierno de Javier Milei.