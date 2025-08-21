Secciones
El Concejo Deliberante capitalino lleva al recinto reclamos para el Gobierno nacional

Un proyecto de declaración emite reproches por el cierre del INTA. El cuerpo sesiona con 24 temas.

EN EL RECINTO. Los 18 concejales capitalinos sesionan hoy.
Bárbara Nieva
Por Bárbara Nieva Hace 5 Hs

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán vuelve al recinto con una agenda cargada de temas. Más de una veintena de proyectos se debatirán en la sede de Monteagudo y San Martín hoy, entre los que resalta una declaración de rechazo al cierre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es la primera vez que la actual conformación parlamentaria manifiesta, a través de esta vía, su repudio a una medida del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa expresa el “más enérgico rechazo al proceso de desmantelamiento, reestructuración, precarización laboral y desfinanciación” del organismo y solicita que se garantice la continuidad de las Agencias de Extensión y de sus programas y proyectos municipales, como el “ProHuerta”. También se pide que se mantenga “el actual sistema de gobierno participativo del INTA, sin intervención política ni alteración de su ley de creación, respetando su autarquía”.

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso

El escrito fue impulsado por el peronismo y por Carlos Arnedo (Acción Vecinal) y obtuvo dictamen de la comisión de Peticiones, presidida por el ex alfarista. Hasta ahora, no se habían sancionado proyectos de declaración ni de resolución cuyo espíritu sea reprochar medidas del Gobierno nacional. La gestión libertaria justificó la reconfiguración del INTA con intentar mejorar la articulación con otras áreas del Estado y otorgarle mayor dinamismo.

Otros proyectos

El cuerpo debatirá en la sesión de hoy otras propuestas, como la adhesión a la Ley Provincial N° 9.852 sobre la regulación del uso de dispositivos celulares en las escuelas; y algunos pedidos de obras, reparaciones o ejecución de tareas en la Capital.

A su vez, se pide al Ejecutivo municipal, liderado por Rossana Chahla, que se reglamente la ordenanza N° 5.068, sancionada en 2020, sobre promover la inclusión de los artistas con discapacidad; y que se remita un informe detallado del patrimonio escultórico de la ciudad. Entre otros temas, se plantea la creación de programas educativos y la declaración de interés municipal a obras teatrales, espacios públicos y personalidades destacadas.

El cuerpo presidido por el edil Fernando Juri (Peronismo de la Capital) lleva adelante su sesión número siete, tras la última que fue el pasado 3 de julio. Desde la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, el Concejo ha visitado el recinto al menos una vez al mes, a excepción de abril cuando hubo dos citas parlamentarias.

