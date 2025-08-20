Tarea para la casa ¿sí o no?: qué dicen los expertos sobre llevar deberes fuera de la escuela

Un tiempo para actividades recreativas

Susana Ogea, maestra de Primaria del colegio UFIL Sierra Palomeras de Madrid, explicó al medio citado los efectos que tienen los deberes domésticos tanto en los adultos como en los más pequeños: "Los padres tienen su jornada laboral y cuando llegan a casa no deberían de hacer de profesores, porque se crean tensiones innecesarias. Además, los niños ya tienen cada día las suficientes horas de estudio". Para la experta la salida de clase tendría que ser un momento de recreación. "Deberían poder hacer otro tipo de actividades como deporte, jugar o ir al parque, si no se pueden agobiar y perder el interés por estudiar", agregó.