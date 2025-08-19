Inteligencia artificial y educación en Tucumán: "El desafío es transformar las escuelas en comunidades de aprendizaje"

“El desafío es que la tecnología tenga sentido según para qué la necesita la escuela y en qué marcos se va a incrustar esta innovación”, dijo Caputi en una entrevista con LA GACETA. Para ilustrar su punto, comparó el uso de un celular sofisticado con múltiples funciones que puede ser innecesario para un abuelo, con el uso de la IA en el aula: “Puede haber mucha tecnología, pero lo importante es para qué la quiero”.