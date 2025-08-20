Cómo hacer la tarta de manzana invertida sin horno de Paulina Cocina

En un giro sorprendente para los amantes de la repostería, el popular canal de YouTube "Paulina Cocina" ha desvelado una innovadora forma de preparar tarta de manzana. Atendiendo a la gran demanda de sus seguidores por recetas de este clásico postre, Paulina Cocina presenta una versión "súper especial" y muy solicitada: la tarta de manzana invertida sin horno.
Esta particular receta rompe con las convenciones al cocinarse "al revés" y, lo más notable, directamente en una sartén, eliminando por completo la necesidad de un horno. La facilidad y originalidad de este método han causado tal impresión que incluso la propia creadora se declaró "muy sorprendida" por el resultado de esta tarta de manzana.
Cómo hacer la tarta invertida de manzana, sin horno
Ingredientes
75 gramos de manteca
2/3 de taza de azúcar
1 cucharada de té de canela
3 manzanas
1 puñado de nueces
75 gramos de manteca derretida
1/3 de taza de canela
1 huevo
1/3 de taza de leche
1/3 taza de agua
Proceso de Elaboración
Primero se debe calentar en una sartén manteca con azúcar, hasta que la misma quede con una consistencia pastosa y marrón. En ese momento se debe colocar la manzana cortada en rodajas de manera circular, cubriendo toda la base de la sartén en el fuego. Luego se debe tapar y dejar cocinar por 10 minutos.
Mientras, se mezclan los secos: harina, azúcar y canela. Luego, incorporar los líquidos y el huevo. Entonces se debe incorporar completamente, hasta que pierdan los grumos.
Como siguiente paso, se debe poner el puñado de nueces sobre la preparación con manzanas en el fuego mínimo. A continuación colocá la mezcla de la tarta y por último, dejarla cocinando por otros 20 minutos tapada y con el fuego en minimo. El último paso es desmontar y disfrutar una vez frío.