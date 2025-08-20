Secciones
SociedadActualidad

Cómo hacer la tarta de manzana invertida sin horno de Paulina Cocina

Atendiendo a la gran demanda de sus seguidores por recetas de este clásico postre, Paulina Cocina.

Cómo hacer la tarta de manzana invertida sin horno de Paulina Cocina
Hace 1 Hs

En un giro sorprendente para los amantes de la repostería, el popular canal de YouTube "Paulina Cocina" ha desvelado una innovadora forma de preparar tarta de manzana. Atendiendo a la gran demanda de sus seguidores por recetas de este clásico postre, Paulina Cocina presenta una versión "súper especial" y muy solicitada: la tarta de manzana invertida sin horno.

Así se prepara el volcán de chocolate en cinco minutos de Paulina Cocina

Así se prepara el volcán de chocolate en cinco minutos de Paulina Cocina

Esta particular receta rompe con las convenciones al cocinarse "al revés" y, lo más notable, directamente en una sartén, eliminando por completo la necesidad de un horno. La facilidad y originalidad de este método han causado tal impresión que incluso la propia creadora se declaró "muy sorprendida" por el resultado de esta tarta de manzana.

Cómo hacer la tarta invertida de manzana, sin horno

Ingredientes

75 gramos de manteca

2/3 de taza de azúcar

1 cucharada de té de canela

3 manzanas

1 puñado de nueces

75 gramos de manteca derretida

1/3 de taza de canela

1 huevo

1/3 de taza de leche

1/3 taza de agua

Proceso de Elaboración

Primero se debe calentar en una sartén manteca con azúcar, hasta que la misma quede con una consistencia pastosa y marrón. En ese momento se debe colocar la manzana cortada en rodajas de manera circular, cubriendo toda la base de la sartén en el fuego. Luego se debe tapar y dejar cocinar por 10 minutos.

Mientras, se mezclan los secos: harina, azúcar y canela. Luego, incorporar los líquidos y el huevo. Entonces se debe incorporar completamente, hasta que pierdan los grumos. 

Como siguiente paso, se debe poner el puñado de nueces sobre la preparación con manzanas en el fuego mínimo. A continuación colocá la mezcla de la tarta y por último, dejarla cocinando por otros 20 minutos tapada y con el fuego en minimo. El último paso es desmontar y disfrutar una vez frío.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi
4

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
5

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
6

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Más Noticias
¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Comentarios