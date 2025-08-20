“¿A mí? No dije nada”: la insólita expulsión de Marcos Rojo con Racing en la Copa Libertadores

Racing vivió una noche épica en el Cilindro: eliminó a Peñarol en un partido cargado de tensión, polémicas y goles sobre la hora. Entre tantos condimentos, Marcos Rojo se llevó un capítulo aparte. En apenas su segundo partido con la camiseta de la “Academia” y primero como titular, el ex Boca y Manchester United pasó por todos los estados: fue clave en el 1-0, le anularon un tanto propio y, ya reemplazado, terminó expulsado desde el banco de suplentes.
Rojo volvió a jugar un partido de Copa Libertadores después de casi dos años y, en el primer tiempo, tuvo incidencia directa. De cabeza, bajó la pelota para que Adrián Martínez abriera el marcador y, minutos más tarde, él mismo conectó para anotar el 2-1. Sin embargo, Wilmar Roldán, tras consultar al VAR, invalidó la acción por falta en ataque sobre Javier Méndez.
A los 73 minutos pidió el cambio y le dejó su lugar a Nazareno Colombo. Racing necesitaba arriesgar y él, que llevaba tiempo sin ser titular, salió exhausto.
La roja más inesperada
El problema llegó cuando ya estaba sentado entre los suplentes. En medio de un clima caliente, con discusiones constantes, Roldán expulsó primero a Bruno Zuculini. Instantes después, giró hacia el banco y le mostró tarjeta roja directa a Rojo. La reacción del defensor fue inmediata: “¿A mí? No dije nada”, alcanzó a decir con incredulidad.
El propio Gustavo Costas salió a defenderlo en conferencia de prensa: “Estaba a dos metros. Le sacó amarilla, se dio vuelta y lo echó. Yo no escuché que dijera nada”, sostuvo el DT.
No es la primera vez que Rojo protagoniza situaciones así: en su etapa en Boca también acumuló varias expulsiones, incluso en partidos decisivos como Superclásicos y en semifinales de Libertadores. De hecho, su última aparición como titular en esta competencia también había terminado con tarjeta roja, en la semifinal de 2023 frente a Palmeiras.
Lo cierto es que ahora Racing aguardará el informe del árbitro y hará un descargo en Conmebol. Si el fallo se mantiene, Rojo se perderá al menos la ida de los cuartos de final contra Vélez y, si la sanción es de dos partidos, toda la serie.
El mensaje del defensor
Más allá del enojo por la expulsión, Rojo celebró en redes la clasificación académica. “Qué alegría volver a jugar estos partidos. Muchas gracias, Racing. Terrible esfuerzo de todos”, escribió junto a una foto con la camiseta número 6.
El defensor solo puede actuar en Libertadores y Copa Argentina, por lo que su continuidad en el torneo continental dependerá de lo que resuelva la Unidad Disciplinaria de Conmebol. Racing, mientras tanto, ya tiene asegurado un cruce argentino en cuartos: será frente a Vélez, con el primer duelo en el Amalfitani y la revancha en Avellaneda.