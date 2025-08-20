“¿A mí? No dije nada”: la insólita expulsión de Marcos Rojo con Racing en la Copa Libertadores

Racing vivió una noche épica en el Cilindro: eliminó a Peñarol en un partido cargado de tensión, polémicas y goles sobre la hora. Entre tantos condimentos, Marcos Rojo se llevó un capítulo aparte. En apenas su segundo partido con la camiseta de la “Academia” y primero como titular, el ex Boca y Manchester United pasó por todos los estados: fue clave en el 1-0, le anularon un tanto propio y, ya reemplazado, terminó expulsado desde el banco de suplentes.