Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Los docentes universitarios volverán a parar el jueves y el viernes de esta semana en todas las casas de estudio del país. La medida se repetirá durante las próximas tres semanas, con paros rotativos de 48 horas. Diego Toscano, secretario adjunto de Adiunt, explicó a LA GACETA que la decisión se sostiene por la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales del sector.
“Lamentablemente seguimos con medida de fuerza. Después de una semana de paro muy importante, el Gobierno, en lugar de intentar solucionar, vino con un aumento impuesto del 7,5% para todo el año. Es una verdadera provocación”, señaló.
El dirigente remarcó que la pérdida de poder adquisitivo supera el 50% solo en 2025 y el 100% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En ese marco, consideró insuficiente la suma fija en negro ofrecida por Nación: “Para un cargo simple significa 6.250 pesos, que no alcanzan ni para un sándwich de milanesa. Es una vergüenza”.
Toscano describió un escenario crítico dentro del sistema universitario. “Probablemente la universidad esté en su peor momento salarial y presupuestario. Tenemos miles de docentes por debajo de la línea de pobreza y más de 10.000 que ya renunciaron a sus cargos porque el salario no compensa el tiempo invertido en el trabajo”, advirtió.
Además, alertó sobre el impacto social que atraviesan los estudiantes: “Hay decenas de miles que han tenido que dejar los estudios porque no hay política de becas, de transporte, de comedores ni de apuntes. Muchos jóvenes del interior deben regresar a sus pueblos porque no pueden pagar un alquiler ni sostener el costo del transporte”.
El referente de Adiunt cuestionó también la actitud de las autoridades universitarias y reclamó mayor compromiso: “El pueblo argentino apoya a la educación pública, pero este año las autoridades no han acompañado como en 2024. Creemos que es momento de salir masiva y contundentemente a la calle porque la universidad no puede sostener un año más este vaciamiento”.