Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Los docentes universitarios volverán a parar el jueves y el viernes de esta semana en todas las casas de estudio del país. La medida se repetirá durante las próximas tres semanas, con paros rotativos de 48 horas. Diego Toscano, secretario adjunto de Adiunt, explicó a LA GACETA que la decisión se sostiene por la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales del sector.