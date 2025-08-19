Alejandro Garnacho, entre la salida de Manchester United y la amenaza de quedarse sin Mundial

Su presente también repercute en la Selección Argentina. Lionel Scaloni lo dejó afuera de la prelista para la próxima doble fecha de Eliminatorias y no vistió la camiseta albiceleste en todo 2025. Aunque su irrupción en la Copa América y el retiro de Ángel Di María lo habían perfilado como una fija, hoy su sueño mundialista está en duda. El tiempo corre y Garnacho deberá revertir cuanto antes un panorama adverso.