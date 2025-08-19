Secciones
DeportesFútbol

Alejandro Garnacho, entre la salida de Manchester United y la amenaza de quedarse sin Mundial

El delantero de 21 años atraviesa un conflicto con el United, ya tiene un acuerdo con Chelsea y quedó fuera de la consideración de Scaloni en la Selección Argentina.

Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho.
Hace 4 Hs

Alejandro Garnacho atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Con apenas 21 años, el extremo argentino tomó la decisión de dejar el Manchester United en este mercado de pases, una determinación que lo marginó de los planes de su entrenador, Ruben Amorim.

Su último partido fue el 21 de mayo, en la derrota ante Tottenham por 1-0 en la final de la Europa League. Cuatro días más tarde ni siquiera fue convocado frente al Aston Villa, en el cierre de una temporada para el olvido del United, que terminó 15º en la Premier League, apenas cuatro puntos por encima del descenso y sin clasificación internacional.

La relación entre Garnacho y Amorim quedó rota. El jugador se mostró molesto tras la final por haber disputado solo 20 minutos pese a haber participado en todas las rondas anteriores. Además, presionó públicamente por su salida: “Me venden o me quedo acá sin jugar por los próximos seis o doce meses”. El acuerdo personal con el Chelsea ya está cerrado, y solo resta que ambos clubes definan los términos de la transferencia.

Su presente también repercute en la Selección Argentina. Lionel Scaloni lo dejó afuera de la prelista para la próxima doble fecha de Eliminatorias y no vistió la camiseta albiceleste en todo 2025. Aunque su irrupción en la Copa América y el retiro de Ángel Di María lo habían perfilado como una fija, hoy su sueño mundialista está en duda. El tiempo corre y Garnacho deberá revertir cuanto antes un panorama adverso.

Temas Angel Di MaríaCopa del ReyLionel ScaloniAlejandro Garnacho
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
5

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
El recuerdo de Creevy del fallido homenaje a Maradona: “Se debería haber hecho más”

El recuerdo de Creevy del fallido homenaje a Maradona: “Se debería haber hecho más”

Clever Ferreira sería convocado a la prelista de selección paraguaya

Clever Ferreira sería convocado a la prelista de selección paraguaya

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Comentarios