Cómo secar la ropa en tiempo récord: el truco que usan en Brasil

Uno de los métodos más efectivos proviene de Brasil, un país acostumbrado a climas húmedos y lluvias frecuentes.

Hace 3 Hs

Secar la ropa en días de lluvia o humedad puede convertirse en un verdadero desafío. No solo tarda mucho más en estar lista, sino que además suele impregnarse de un olor desagradable difícil de quitar. Para evitarlo, muchas personas recurren a trucos caseros que ayudan a acelerar el proceso.

Uno de los métodos más efectivos proviene de Brasil, un país acostumbrado a climas húmedos y lluvias frecuentes. Se lo conoce como “estirado suave” y consiste en una técnica sencilla que permite que las prendas se sequen más rápido y conserven su frescura, incluso en las peores condiciones.

Cómo es el truco brasilero para secar la ropa inmediatamente

El truco es sencillo pero muy efectivo. Una vez finalizado el lavado, antes de colgar la ropa, conviene sacudir cada prenda con fuerza y estirarla suavemente con las manos. Esto permite eliminar arrugas y evitar que las fibras se adhieran entre sí, algo que suele ocurrir cuando la ropa se seca lentamente por la humedad.

El “estirado suave” contribuye a que las prendas conserven su forma, no se apelmacen y se sequen más rápido. Es importante realizarlo prenda por prenda, prestando especial atención a las zonas donde se forman pliegues con mayor facilidad, como puños, cuellos y costuras.

Consejos para potenciar el truco y lograr ropa perfecta

Antes de colgar la ropa, sacudí cada prenda con energía para eliminar arrugas y que las fibras se separen. Luego, estirá suavemente desde los extremos, cuidando de no forzar la tela y dañarla. Es importante colgar cada prenda bien extendida, dejando espacio entre una y otra para favorecer la circulación del aire.

Si utilizás perchas, mejor aún, ya que ayudan a mantener la forma de camisas y remeras. En días de alta humedad, abrí ventanas o encendé ventiladores para acelerar el secado. Este método sencillo contribuye a que la ropa se mantenga prolija y lista para usar en menos tiempo. Aplicarlo prenda por prenda asegura mejores resultados y prendas más duraderas.

