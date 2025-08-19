Cómo secar la ropa en tiempo récord: el truco que usan en Brasil

Cómo es el truco brasilero para secar la ropa inmediatamente

El truco es sencillo pero muy efectivo. Una vez finalizado el lavado, antes de colgar la ropa, conviene sacudir cada prenda con fuerza y estirarla suavemente con las manos. Esto permite eliminar arrugas y evitar que las fibras se adhieran entre sí, algo que suele ocurrir cuando la ropa se seca lentamente por la humedad.