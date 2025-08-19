Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”

En España, los veranos se han vuelto sinónimo de resistencia frente a un calor cada vez más extremo. Las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas, obligan a millones de personas a buscar alivio en el aire acondicionado. Sin embargo, su uso continuo supone un dilema: combatir las altas temperaturas o asumir el fuerte impacto económico en la factura eléctrica.