Nuestro escudo se está debilitando: el campo magnético de la Tierra se reduce a ritmo acelerado

Un estudio dirigido por el profesor Fang Hanxian de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa e China reveló que un fenómeno inusual está afectando al campo magnético de la Tierra: mientras que el campo magnético de América del Norte se reduce a una velocidad inusualmente alta, en hemisferio ortiental el campo se está fortaleciendo. Los resultados de la investigación podrían estar anunciando un evento natural cíclico, la inversión de los polos magnéticos.