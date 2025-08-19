Secciones
Nuestro escudo se está debilitando: el campo magnético de la Tierra se reduce a ritmo acelerado

El campo magnético de nuestro planeta parece estar sufriendo un fenómeno inevitable: la inversión de los polos.

Hace 41 Min

Nuestro planeta cuenta con un escudo capaz de de protegernos de la radiación solar y cósmica, que si no existiera, la vida en la Tierra sería imposible. Pero nuestra principal defensa parece transformarse a un ritmo acelerado, lo que a la vez genera inquietud en los habitantes de nuestro mundo.

Si nuestra barrera natural no estuviera, la atmósfera sería bombardeada por una radiación solar dañina, lo que a la vez cambiaría los genes de los humanos y probablemente anularía por completo la capa de ozono. Este podría ser un panorama demasiado apocalíptico para una tendencia que nuestra Tierra está demostrando, pero que en algún momento podría ocurrir.

Un estudio dirigido por el profesor Fang Hanxian de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa e China reveló que un fenómeno inusual está afectando al campo magnético de la Tierra: mientras que el campo magnético de América del Norte se reduce a una velocidad inusualmente alta, en hemisferio ortiental el campo se está fortaleciendo. Los resultados de la investigación podrían estar anunciando un evento natural cíclico, la inversión de los polos magnéticos.

¿Qué sucede en un cambio de polaridad?

El equipo analizó cómo las regiones magnéticas anómalas han variado en forma y posición durante las últimas décadas. El polo norte magnético, por ejemplo, aceleró su desplazamiento, pasando de 10 a 50 kilómetros por año desde 2000. Estos cambios recuerdan a etapas previas de la historia geológica que desencadenaron transformaciones drásticas.

Desde el medio especializado, Gizmodo, explicaron que durante un cambio de polaridad, el escudo magnético de la Tierra se debilita drásticamente, dejando al planeta expuesto a vientos solares y rayos cósmicos. El evento más reciente fue el llamado evento Laschamp, hace unos 41.000 años, que redujo la capacidad protectora de la magnetosfera al 28% durante varios siglos. La atmósfera sufrió alteraciones graves, con impactos en el clima, la capa de ozono y la biodiversidad.

Los efectos en la Tierra de la inversión

Los análisis recientes advirtieron que estas fluctuaciones podrían haber provocado la caída de civilizaciones como la maya o las de Oriente Medio hace 4.000 años. Además, podrían explicar episodios de extinción o incluso el auge del arte rupestre, que habría surgido como respuesta a la necesidad de refugiarse de la radiación.

La inversión de los polos es un hecho que ocurrirá inevitablemente, aunque los expertos no saben con precisión cuándo. El campo magnético global perdió cerca del 9% de su fuerza en los últimos 170 años. La zona más debilitada actualmente se encuentra sobre el Atlántico Sur, y es monitoreada por agencias espaciales como la NASA.

La magnetósfera es vital no solo para proteger la vida, sino también para garantizar el funcionamiento de nuestras tecnologías: satélites, redes eléctricas, radares y comunicaciones. Un colapso abrupto podría tener consecuencias devastadoras. “No sabemos si será dentro de cinco o quinientos años, pero todo indica que está en marcha”, afirma el profesor Fang. Cuando el campo magnético cambia, lo hace también la Tierra completa. 

