El mapa secreto de contratos que sacude a la Fórmula 1: qué pasará en 2026 con Franco Colapinto

La duración de los contratos en la Fórmula 1 volvió a instalarse como uno de los temas más comentados de cada temporada, alimentando especulaciones sobre el futuro de la grilla y el destino de sus principales protagonistas. Con vínculos que llegan hasta 2028 y otros que se terminan en cuestión de meses, el panorama contractual se muestra más inestable que nunca. En ese contexto, la categoría publicó un informe repasando la situación de cada piloto, desde los que tienen acuerdos firmes hasta los casos más inciertos, con foco en los movimientos esperados para 2026, la aparición de Franco Colapinto y las butacas de la nueva escudería.