El mapa secreto de contratos que sacude a la Fórmula 1: qué pasará en 2026 con Franco Colapinto

La duración de los contratos en la Fórmula 1 volvió a instalarse como uno de los temas más comentados de cada temporada, alimentando especulaciones sobre el futuro de la grilla y el destino de sus principales protagonistas. Con vínculos que llegan hasta 2028 y otros que se terminan en cuestión de meses, el panorama contractual se muestra más inestable que nunca. En ese contexto, la categoría publicó un informe repasando la situación de cada piloto, desde los que tienen acuerdos firmes hasta los casos más inciertos, con foco en los movimientos esperados para 2026, la aparición de Franco Colapinto y las butacas de la nueva escudería.
Uno de los contratos más sólidos es el de Max Verstappen, vigente hasta 2028 con Red Bull. Aunque hubo rumores de salida por cláusulas de rescisión y el desempeño del equipo, el neerlandés aclaró en el Gran Premio de Hungría que seguirá en la escudería la próxima temporada. En paralelo, Lewis Hamilton firmó con Ferrari tras dejar Mercedes y se especula que su vínculo se extiende hasta 2027. Sin embargo, el británico, en medio de resultados preocupantes, se mostró muy crítico consigo mismo, lo que abrió la puerta a rumores sobre un posible retiro.
La situación en McLaren luce más estable. Oscar Piastri garantizó su continuidad hasta 2027, mientras que Lando Norris tiene contrato al menos hasta 2026, aunque se sospecha que el plazo es mayor. En Williams, Alex Albon renovó en 2024 con vigencia hasta 2027. También poseen contratos multianuales Charles Leclerc en Ferrari, Pierre Gasly en Alpine, Esteban Ocon y Ollie Bearman en Haas, además de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, quienes serán piezas clave en el desarrollo de los nuevos autos de Audi para 2026.
Entre los casos más abiertos aparece Franco Colapinto. Infobae informó a fines de junio que el argentino terminará la temporada en Alpine, algo que también confirmaron medios europeos como PlanetF1. Según publicó la Fórmula 1 en su sitio oficial, la plaza junto a Gasly “es más incierta”, ya que originalmente estaba destinada a Jack Doohan en 2025. El asesor de Alpine, Flavio Briatore, explicó que “el equipo decide si es carrera a carrera o toda la temporada”, dejando en claro que para 2026 no hay nada confirmado y que el presente del piloto de Pilar se define competencia tras competencia.
El panorama de otros corredores también plantea interrogantes. Yuki Tsunoda tiene contrato con Red Bull hasta 2025, pero sus pobres resultados lo ponen bajo presión. En Mercedes, el acuerdo de George Russell también concluye en 2025 y, aunque expresó su deseo de seguir, su futuro podría depender de movimientos ajenos. Su compañero Kimi Antonelli atraviesa su primera temporada y apunta a renovar hasta 2026. En el equipo satélite de Red Bull, Isack Hadjar y Liam Lawson solo están asegurados hasta fin de año, mientras que el escándalo por la salida de Christian Horner añade más incertidumbre.
Un mercado con piezas sueltas
Entre los veteranos, Fernando Alonso extendió con Aston Martin y seguirá hasta 2026, manteniéndose como el piloto más longevo de la parrilla. Carlos Sainz, en tanto, tras su salida de Ferrari por la llegada de Hamilton, recaló en Williams con un contrato multianual. A esto se suma la incógnita sobre Cadillac, que debutará en 2025 sin pilotos confirmados, aunque todo apunta a Valtteri Bottas y Sergio Pérez. Con cláusulas de rescisión, opciones de rendimiento y un reglamento renovado, el futuro del mercado de pilotos promete ser tan impredecible como apasionante.