El peligro de no borrar los contactos viejos de Whatsapp

Borrar los contactos con los que ya no frecuentamos puede ser una medida efectiva para proteger nuestra privacidad. Un contacto antiguo puede tener acceso a ciertos datos de tu cuenta. Así, una persona que no reconocemos puede acceder a tu foto de perfil, a la hora en la que haya sido tu última conexión o saber que estás en línea en ese momento y a los estados y publicaciones temporales que vayas haciendo.