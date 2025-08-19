Secciones
SociedadTecnología

El peligro de no borrar los contactos viejos de Whatsapp

Además de cargar el almacenamiento de tu celular, guardar contactos viejos puede vulnerar tu seguridad.

¿Por qué deberías borrar los contactos de Whatsapp? ¿Por qué deberías borrar los contactos de Whatsapp?
Hace 3 Hs

Whatsapp aparece en la lista de aplicaciones más usadas de millones de personas. Cada día recurrimos a nuestros contactos de siempre, aunque también nos pasamos agendando nuevos, mientras que nos olvidamos de los que ya no frecuentamos. Sin darnos cuenta, la agenda se transforma en un compendio de números obsoletos que afecta al rendimiento del celular y también nos convierte en víctimas más vulnerables.

¿Por qué los expertos recomiendan activar la nueva función de WhatsApp llamada "Privacidad avanzada"?

¿Por qué los expertos recomiendan activar la nueva función de WhatsApp llamada Privacidad avanzada?

La lista de contactos que tenemos almacenada en el celular puede ser bastante larga, y aunque esto parezca inofensivo, la realidad es que tiene más consecuencias de las que pensamos. Los expertos en tecnología señalan que guardar números sin realizar limpiezas regulares puede convertirse incluso, en un riesgo de seguridad.

Efectos en tu almacenamiento

Los efectos más evidentes son los de la saturación del almacenamiento. Sin cuidados se acumulan los mensajes, las fotos enviadas, los archivos recibidos, los memes y los audios extensos que quedan en la memoria del aparato. Pero además de ocupar espacio puede exponer al usuario con toda su información personal.

Datos personales expuestos

El simple listado de contactos es en realidad un compilado de nombres y números que pueden revelar información sensible a los ciberdelincuentes. Los datos personales como las fotos de perfil, estados y detalles de conexión pueden quedar expuestos a personas desconocidas o con las que ya no tenemos relación.

Borrar los contactos con los que ya no frecuentamos puede ser una medida efectiva para proteger nuestra privacidad. Un contacto antiguo puede tener acceso a ciertos datos de tu cuenta. Así, una persona que no reconocemos puede acceder a tu foto de perfil, a la hora en la que haya sido tu última conexión o saber que estás en línea en ese momento y a los estados y publicaciones temporales que vayas haciendo.

Suplantación de identidad

Con la facilidad actual de mantener el mismo número de teléfono si cambiamos de operador, la famosa portabilidad, son pocos los que tienen en cuenta un detalle: que las compañías pueden reciclar y reasignar un número que esté inactivo a un nuevo cliente. Esto puede dar lugar a que lo que antes era un antiguo contacto se convierta en un desconocido con acceso a tus datos y actualizaciones.

Al reutilizar números de teléfonos puede producirse la suplantación de identidad, que con la excusa de retomar el contacto, puede acabar en una estafa o en un fraude digital. Al eliminar los contactos viejos evitamos recibir mensajes de personas que podríamos no conocer debido a que cambiaron su número. También puede ocurrir cuando el número de un familiar o amigo pasa a pertenecer a otra persona.​

Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular

WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular

WhatsApp: el truco para habilitar la papelera oculta y ganar almacenamiento

WhatsApp: el truco para habilitar la papelera oculta y ganar almacenamiento

Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

Sin límite de almacenamiento: cómo conseguir más espacio en Workspace de Google sin costo

Sin límite de almacenamiento: cómo conseguir más espacio en Workspace de Google sin costo

¿Por qué los expertos recomiendan activar la nueva función de WhatsApp llamada Privacidad avanzada?

¿Por qué los expertos recomiendan activar la nueva función de WhatsApp llamada "Privacidad avanzada"?

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre Homo Argentum

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Comentarios