El peligro de no borrar los contactos viejos de Whatsapp

Whatsapp aparece en la lista de aplicaciones más usadas de millones de personas. Cada día recurrimos a nuestros contactos de siempre, aunque también nos pasamos agendando nuevos, mientras que nos olvidamos de los que ya no frecuentamos. Sin darnos cuenta, la agenda se transforma en un compendio de números obsoletos que afecta al rendimiento del celular y también nos convierte en víctimas más vulnerables.
La lista de contactos que tenemos almacenada en el celular puede ser bastante larga, y aunque esto parezca inofensivo, la realidad es que tiene más consecuencias de las que pensamos. Los expertos en tecnología señalan que guardar números sin realizar limpiezas regulares puede convertirse incluso, en un riesgo de seguridad.
Efectos en tu almacenamiento
Los efectos más evidentes son los de la saturación del almacenamiento. Sin cuidados se acumulan los mensajes, las fotos enviadas, los archivos recibidos, los memes y los audios extensos que quedan en la memoria del aparato. Pero además de ocupar espacio puede exponer al usuario con toda su información personal.
Datos personales expuestos
El simple listado de contactos es en realidad un compilado de nombres y números que pueden revelar información sensible a los ciberdelincuentes. Los datos personales como las fotos de perfil, estados y detalles de conexión pueden quedar expuestos a personas desconocidas o con las que ya no tenemos relación.
Borrar los contactos con los que ya no frecuentamos puede ser una medida efectiva para proteger nuestra privacidad. Un contacto antiguo puede tener acceso a ciertos datos de tu cuenta. Así, una persona que no reconocemos puede acceder a tu foto de perfil, a la hora en la que haya sido tu última conexión o saber que estás en línea en ese momento y a los estados y publicaciones temporales que vayas haciendo.
Suplantación de identidad
Con la facilidad actual de mantener el mismo número de teléfono si cambiamos de operador, la famosa portabilidad, son pocos los que tienen en cuenta un detalle: que las compañías pueden reciclar y reasignar un número que esté inactivo a un nuevo cliente. Esto puede dar lugar a que lo que antes era un antiguo contacto se convierta en un desconocido con acceso a tus datos y actualizaciones.