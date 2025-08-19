Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

¿Qué dijo Guillermo Francella sobre Homo Argentum?

Lucas Morando, compañero de Viale en su programa, fue directo al hueso, comenzando con una pregunta contundente: "Vos sabés que hay un montón de quilombos y de temas con el humor y las cosas que se dicen. Estás pensando 'che, si digo esto me van a cancelar o voy a tener quilombo'". Allí Francella fue contundente: "No, es más de los guionistas que quieren escribir. Después está en mí en elegir el contenido, rechazo cosas que no me gustan, personajes que no son compatibles con algo que tengo ganas de hacer o son similares a un proyecto anterior que hice".