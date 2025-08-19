Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

La nueva película argentina, Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella está rompiendo récords y dejando números inesperados de vistas en las salas de cine. Aún no está disponible en plataformas de streaming y ya se dividió en gran parte de la comunidad.
Las opiniones son divididas entre quienes se deleitaron con la película y quienes difieren con lo presentado en el film. Francella decidió romper el silencio y lo hizo en una entrevista que tuvo con Jonatan Viale en Radio Rivadavia. Principalmente, el actor celebró la vuelta a las salas de parte del público, luego comenzó a contar su versión sobre cómo está viviendo este momento, las críticas y lo que opina.
¿Qué dijo Guillermo Francella sobre Homo Argentum?
Lucas Morando, compañero de Viale en su programa, fue directo al hueso, comenzando con una pregunta contundente: "Vos sabés que hay un montón de quilombos y de temas con el humor y las cosas que se dicen. Estás pensando 'che, si digo esto me van a cancelar o voy a tener quilombo'". Allí Francella fue contundente: "No, es más de los guionistas que quieren escribir. Después está en mí en elegir el contenido, rechazo cosas que no me gustan, personajes que no son compatibles con algo que tengo ganas de hacer o son similares a un proyecto anterior que hice".
"La gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices de que esté pasando eso", comentó Francella sobre la película que genera polémica y el recibimiento del público, el actor subrayó que "a lo largo de los años el combustible ha sido el público. Es lo más sanador y hermoso que a un artista le puede pasar".
¿Cuándo llegará "Homo Argentum" a las plataformas de streaming?
El mayor éxito del cine reciente también llegará a los servicios on demand y las plataformas de streaming luego de su estreno. Según informaron desde LMNeuquén, la película tendrá su debut en Disney+, productora que posee los derechos del filme y que la pondrá a disposición de los usuarios. Aunque la producción tiene lugar confirmado en el catálogo de estos servicios, aún no se conoce la fecha exacta en que se cargará digitalmente.
Sin embargo, la posibilidad de que la película se publique entre los 40 y 60 días posteriores al estreno está vigente, aunque la plataforma deberá determinar y anunciar públicamente esta decisión. Esta resolución se basará en los números de espectadores que se manifestará en los próximos días.
Generalmente, las películas de Disney tardan entre 70 y 100 días en llegar a la plataforma tras su estreno en la pantalla grande. Además, Disney decide la fecha de lanzamiento en streaming para maximizar el impacto primero en la taquilla y luego en su plataforma de suscripción.