¿Pampita volvió con su ex?: un reencuentro en Estados Unidos reavivó una historia del pasado

Pampita fue vista junto a Martín Pepa en un partido de polo, lo que despertó rumores de reconciliación a pocas semanas de su separación. Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, reforzaron la idea de que la pareja habría retomado su relación.
En las fotos se aprecia a la modelo tomada de la mano del deportista durante el encuentro en el Hamptons Polo Club de Nueva York, donde jugaron Equuleus contra Scuderia Solaia. Las postales, tomadas por la fotógrafa @phalacroze, se compartieron inicialmente en su perfil de Instagram y pronto se viralizaron.
Los comentarios de Pampita sobre su soltería
El reencuentro de Pampita con Martín Pepa sorprendió al mundo del espectáculo, sobre todo porque días antes la modelo había estado en Ibiza por trabajo y se la vinculó con el actor uruguayo Nicolás Furtado. En ese momento, ella aclaró que solo se había sacado una foto con él porque se lo pidieron en la fiesta en la que estuvo presente. También había hablado de su soltería con humor y naturalidad.
“Me escribe mucha gente y en el medio hay gente interesante. Y uno responde... ¿Por qué no voy a conocer a alguien? ¡Pero todavía no hay nada!”, declaró entre risas al regresar a Ezeiza hace dos semanas. La relación con Pepa se hizo pública a fines del año pasado, luego de su separación de Roberto García Moritán. Al principio fueron rumores por coincidencias, hasta que Pampita lo confirmó en noviembre de 2024.
La primicia de la reconciliación y la foto que dio de que hablar
Luis Bremer fue el encargado de confirmar la noticia y lo hizo compartiendo pruebas de esta segunda oportunidad en el amor. Las imágenes, captadas por la fotógrafa Agustina Lacroze, mostraban a Pampita y Martín Pepa caminando de la mano en un campo de polo en los Hamptons, Estados Unidos. En otras postales, se los veía celebrando con jugadores y también en un momento íntimo, con la modelo observando atentamente al polista en plena competencia.
Las fotos comenzaron a circular con rapidez en las redes sociales, impulsadas por figuras del espectáculo y cuentas especializadas en farándula. Marcia Friciotti, conocida como Gossipeame, fue una de las que más difusión le dio al material, despertando una ola de comentarios. Antes de ella, la modelo Pilar Telechea también había compartido las imágenes en su perfil personal, sumando aún más repercusión al tema.
En pocas horas, los mensajes de apoyo a la pareja inundaron las redes con frases como: “Vamos Pampita”, “Si Pampa lo quiere, lo tiene” y “Se nota que está feliz con él”. El regreso de la modelo y el polista se convirtió en el centro de atención mediática, despertando el entusiasmo de quienes siguen de cerca su vida sentimental. Poco después, la cuenta de SQP publicó una conversación en la que Pampita le confirmó a Pepe Ochoa, sin rodeos: “Sí, es verdad. Besos”, sellando así oficialmente la reconciliación.