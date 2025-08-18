¿Pampita volvió con su ex?: un reencuentro en Estados Unidos reavivó una historia del pasado

Los comentarios de Pampita sobre su soltería

El reencuentro de Pampita con Martín Pepa sorprendió al mundo del espectáculo, sobre todo porque días antes la modelo había estado en Ibiza por trabajo y se la vinculó con el actor uruguayo Nicolás Furtado. En ese momento, ella aclaró que solo se había sacado una foto con él porque se lo pidieron en la fiesta en la que estuvo presente. También había hablado de su soltería con humor y naturalidad.