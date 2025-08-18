Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Fútbol
El vínculo de Junín con Irlanda que renace en la camiseta que Sarmiento estrenará este lunes contra Atlético Tucumán
Con un diseño inspirado en el Celtic escocés, la nueva "piel" buscará unir presente y pasado; una prenda cargada de identidad y memoria.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
DETALLE. Juan Manuel Insaurralde posa con la nueva camiseta de Sarmiento. El detalle de la cinta de capitán homenajea a Irlanda.
Por
Maria Sofia Lucena
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Buenos Aires
Club Atlético Sarmiento de Junín
Junín
Liga Profesional de Fútbol
Torneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
Más Noticias
Sorpresa en la prelista de convocados por Scaloni: Julio Soler, José López y Echeverri integran la nómina
Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Sarmiento-Atlético Tucumán?
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra Alvarado
Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña
Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
Una mirada diferente del Trasmontaña: un cronista escondido en las nubes de La Sala
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más