Escándalo en los Fort: una prueba de ADN revela que Ricardo tiene una hermana oculta

"Un estudio de abogados dio con la tumba de Carlos Fort y, a partir de ese dato, Paloma quedó en condiciones de reclamar un ADN. Ella dejó Londres, se radicó en España y conoció a una abogada que activó todo el aparato legal contra los Fort. Con Eduardo Fort habrían llegado a un acuerdo de confidencialidad: le entregaban 500 mil dólares a cambio de su silencio. Eso se firmó y l os abogados están que arden: no vieron un mango de todo esto", explicó sobre cómo Paloma finalmente llegó a ser reconocida como hija de Carlos y hermana de Jorge, Eduardo y Ricardo.