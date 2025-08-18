Escándalo en los Fort: una prueba de ADN revela que Ricardo tiene una hermana oculta

Un capítulo confuso y complicado se cerró en la gran familia que lleva el apellido Fort. Una prueba de ADN y un trato sobre la herencia, pusieron fin a la larga disputa que se hizo pública en septiembre de 2023. Todo comenzó cuando Paloma Fort estuvo en Intrusos (América TV) y relató su compleja historia familiar.
Paloma sostuvo siempre que su verdadero padre era Carlos y no Felipe Fort, aunque en los documentos legales figuraba lo contrario y nunca había contado con una prueba de ADN que lo confirmara. Durante años residió fuera de la Argentina y recurrió a asesoramiento jurídico para demostrar su filiación y reclamar los derechos que le correspondían sobre el millonario patrimonio familiar. Finalmente, lo logró.
El complicado descubrimiento familiar de la familia Fort
A través de un documento firmado quedó confirmado que Paloma Fort es hija de Carlos Fort y, en consecuencia, hermana de Ricardo, Eduardo y Jorge. Las declaraciones de Paloma fueron descartadas a nivel legal, sin embargo con los recientes resultados de la prueba de ADN su version cobra contundencia.
Durante mucho tiempo, vivió fuera de la Argentina y buscó asesoramiento legal para poder demostrar su filiación y asegurar sus derechos en relación al patrimonio familiar, conocido por su gran valor económico, lo consiguió. Después de un extenso proceso y con el apoyo de un estudio jurídico especializado, Paloma logró establecer contacto con su hermano Eduardo, pareja de Rocío Marengo. Finalmente, acordaron que ella desistiera de reclamar una parte de la herencia a cambio de una compensación económica. De esta manera, puso fin a un conflicto que durante años mantuvo en tensión tanto a la familia como a la opinión pública.
Un arbol genealogico con historia complicada y una herencia millonaria
"Aschira Encarnación Ruiz había sido la mujer de Felipe, el creador del emporio. Pero Carlos Fort, clandestinamente, mantenía una relación prohibida con Aschira, que era la mujer de su padre. Es decir, el abuelo de Ricardo Fort salía con la amante del padre de Ricardo", explicó Luis sobre el arbol genealógico en Secretos Verdaderos (América TV).
Sobre su madre: "En determinado momento, frente a reclamos por la división de la herencia y patrimonios, la familia Fort, para que Aschira se callara, le dio dos propiedades y otros bienes. Ella los malgastó, aunque estaban destinados a Paloma. Además, hicieron firmar papeles a Paloma sin que ella supiera qué estaba firmando. Un día Aschira recibió dinero a cambio de su silencio y se fue a España. Allí quedó bajo la supervisión de su otra hija, Eva, que absorbió a Paloma y se quedó con parte del patrimonio. Paloma terminó desahuciada en Londres, trabajando como veterinaria".
"Un estudio de abogados dio con la tumba de Carlos Fort y, a partir de ese dato, Paloma quedó en condiciones de reclamar un ADN. Ella dejó Londres, se radicó en España y conoció a una abogada que activó todo el aparato legal contra los Fort. Con Eduardo Fort habrían llegado a un acuerdo de confidencialidad: le entregaban 500 mil dólares a cambio de su silencio. Eso se firmó y l os abogados están que arden: no vieron un mango de todo esto", explicó sobre cómo Paloma finalmente llegó a ser reconocida como hija de Carlos y hermana de Jorge, Eduardo y Ricardo.