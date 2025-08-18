Amor, locura y misterio: por qué Delirio arrasa en Netflix

Desde su estreno el pasado 18 de julio, Delirio se convirtió en un verdadero fenómeno en Netflix, manteniéndose entre el top 10 de las producciones más vistas en Colombia. La serie, adaptación de la aclamada novela de Laura Restrepo publicada en 2004 y ganadora del Premio Alfaguara, revive una obra que se consolidó como un clásico contemporáneo gracias a su profunda exploración del amor, la salud mental y las fracturas sociales en un país marcado por la violencia, el narcotráfico y la desigualdad.