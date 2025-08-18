Amor, locura y misterio: por qué Delirio arrasa en Netflix

Desde su estreno el pasado 18 de julio, Delirio se convirtió en un verdadero fenómeno en Netflix, manteniéndose entre el top 10 de las producciones más vistas en Colombia. La serie, adaptación de la aclamada novela de Laura Restrepo publicada en 2004 y ganadora del Premio Alfaguara, revive una obra que se consolidó como un clásico contemporáneo gracias a su profunda exploración del amor, la salud mental y las fracturas sociales en un país marcado por la violencia, el narcotráfico y la desigualdad.
Dos décadas después de su publicación, la historia encuentra una nueva vida en la pantalla, atrayendo tanto a lectores que ya conocían la novela como a nuevos espectadores alrededor del mundo.
La trama sigue a Fernando Aguilar, interpretado por Juan Pablo Raba, un profesor universitario de literatura que regresa a Bogotá a inicios de los años ochenta tras un viaje en el exterior. A su regreso, descubre que su esposa, Agustina Londoño —interpretada por Estefanía Piñeres—, atraviesa un estado delirante que lo confronta con la fragilidad de la mente humana y los secretos que guarda su familia.
La serie combina drama psicológico con un retrato social profundo, explorando cómo los conflictos personales se entrelazan con los problemas sociales de la época. Con una narrativa intensa y actuaciones que han sido ampliamente elogiadas, Delirio no solo destaca por su fidelidad a la obra literaria, sino también por su capacidad de atrapar al espectador desde el primer episodio.