 Amor, locura y misterio: por qué Delirio arrasa en Netflix
Secciones
EspectáculosFamosos

Amor, locura y misterio: por qué Delirio arrasa en Netflix

Con su mezcla de historia, suspenso y crítica social, Delirio confirma que la literatura y el streaming pueden unirse para crear un éxito internacional que refleja la complejidad de Colombia en los años ochenta y los dilemas universales del amor y la locura.

Amor, locura y misterio: por qué Delirio arrasa en Netflix
Hace 1 Hs

Desde su estreno el pasado 18 de julio, Delirio se convirtió en un verdadero fenómeno en Netflix, manteniéndose entre el top 10 de las producciones más vistas en Colombia. La serie, adaptación de la aclamada novela de Laura Restrepo publicada en 2004 y ganadora del Premio Alfaguara, revive una obra que se consolidó como un clásico contemporáneo gracias a su profunda exploración del amor, la salud mental y las fracturas sociales en un país marcado por la violencia, el narcotráfico y la desigualdad.

Dos décadas después de su publicación, la historia encuentra una nueva vida en la pantalla, atrayendo tanto a lectores que ya conocían la novela como a nuevos espectadores alrededor del mundo.

La trama sigue a Fernando Aguilar, interpretado por Juan Pablo Raba, un profesor universitario de literatura que regresa a Bogotá a inicios de los años ochenta tras un viaje en el exterior. A su regreso, descubre que su esposa, Agustina Londoño —interpretada por Estefanía Piñeres—, atraviesa un estado delirante que lo confronta con la fragilidad de la mente humana y los secretos que guarda su familia.

La serie combina drama psicológico con un retrato social profundo, explorando cómo los conflictos personales se entrelazan con los problemas sociales de la época. Con una narrativa intensa y actuaciones que han sido ampliamente elogiadas, Delirio no solo destaca por su fidelidad a la obra literaria, sino también por su capacidad de atrapar al espectador desde el primer episodio.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Morena Rial compartió su primera foto con su nuevo novio de la religión umbanda

Morena Rial compartió su primera foto con su nuevo novio de la religión umbanda

“¿Qué te pasa con mi guacho?”: Morena Rial a las piñas y botellazos en un boliche

“¿Qué te pasa con mi guacho?”: Morena Rial a las piñas y botellazos en un boliche

Giro inesperado: ¿qué pistas ocultaba el celular de la Tota Santillán y qué dudas surgen sobre su muerte?

Giro inesperado: ¿qué pistas ocultaba el celular de la Tota Santillán y qué dudas surgen sobre su muerte?

No vas a poder creer cómo luce hoy el galán de Casi Ángeles: alejado de las cámara y con nuevo look

No vas a poder creer cómo luce hoy el galán de Casi Ángeles: alejado de las cámara y con nuevo look

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Lo más popular
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
1

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos
3

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura
5

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
6

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Más Noticias
Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Comentarios