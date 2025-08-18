Seis episodios y un secreto mortal: el thriller psicológico que arrasa en Netflix

Las miniseries siguen consolidándose como uno de los grandes atractivos de Netflix. Entre los estrenos recientes que rápidamente escalaron al Top 10 de lo más visto en la Argentina aparece “Marcada”, una producción sudafricana de seis episodios que combina thriller psicológico, drama y acción con un fuerte trasfondo social.
La trama se centra en Babalwa Godongwana, una ex policía que trabaja como agente de seguridad en una empresa de transporte de dinero en Johannesburgo. Su vida da un giro drástico cuando su hija enferma gravemente y necesita un costoso tratamiento al que no puede acceder. Desesperada por salvarla, Babalwa decide involucrarse con un delincuente y un cómplice en el asalto a un camión blindado. Lo que parecía un plan calculado pronto se convierte en una pesadilla, poniendo en riesgo tanto su vida como la de su hija.
Con una narración intensa y atrapante, la serie explora no solo la tensión propia del género policial, sino también la fuerza del instinto maternal y los dilemas éticos que surgen ante la desesperación. El proyecto está dirigido por Akin Omotoso, Matshepo Maja y Jono Hall, referentes de la televisión sudafricana que imprimen un sello realista y contundente en cada capítulo.
Más allá del suspenso y la acción, “Marcada” se destaca por el abordaje de problemáticas sociales como la corrupción, la desigualdad y las redes criminales que atraviesan a la sociedad sudafricana. Esa mirada crítica, sumada al potente relato de una madre dispuesta a todo por salvar a su hija, le da una profundidad que va más allá del entretenimiento.
El estreno llega poco después de la película “Harta”, también sudafricana, que comparte la misma línea argumental de una madre llevada al límite por amor. Sin embargo, “Marcada” propone una narrativa más extensa y detallada, con seis episodios que mantienen la tensión y la adrenalina hasta el final.
Con estos ingredientes, no sorprende que la serie haya captado rápidamente la atención del público y se posicione como uno de los estrenos más comentados de agosto en Netflix.