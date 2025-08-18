Seis episodios y un secreto mortal: el thriller psicológico que arrasa en Netflix

La trama se centra en Babalwa Godongwana, una ex policía que trabaja como agente de seguridad en una empresa de transporte de dinero en Johannesburgo. Su vida da un giro drástico cuando su hija enferma gravemente y necesita un costoso tratamiento al que no puede acceder. Desesperada por salvarla, Babalwa decide involucrarse con un delincuente y un cómplice en el asalto a un camión blindado. Lo que parecía un plan calculado pronto se convierte en una pesadilla, poniendo en riesgo tanto su vida como la de su hija.