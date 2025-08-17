Con Mario Casas y sólo 8 capítulos: la miniserie española que triunfa en Netflix

Hay series que, sin extenderse en múltiples temporadas, logran cautivar desde el primer instante. Una producción española es el claro ejemplo: con solo ocho episodios se ubicó en el top de las favoritas en Netflix. Se trata de "El inocente" que con la brillante actuación de Mario Casas domina el arte de dejar al público con ganas de más.
Su fórmula de éxito radica en un ritmo ágil, una trama que te atrapa y una actuación protagónica memorable. Cada capítulo genera nuevas preguntas, creando una adicción que solo se calma al llegar al final, perfecta para los amantes de las historias que desafían la mente.
¿De qué se trata “El Inocente” la serie escondida en Netflix?
“Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla”, sostiene la reseña oficial de Netflix.
Esta producción sigue la historia de Mateo, un hombre común cuya vida cambia por completo tras verse involucrado en una pelea que termina en tragedia. Años después, cuando intenta rehacer su vida con una nueva pareja y un futuro prometedor, un simple llamado telefónico desata una cadena de eventos inesperados que lo arrastran nuevamente a la oscuridad. Nada es lo que parece, y cada personaje tiene secretos que podrían cambiarlo todo.
La serie, basada en una novela de Harlan Coben, teje una trama compleja donde pasado y presente se cruzan constantemente. Con una narrativa fragmentada y capítulos que van tomando distintos puntos de vista, la historia se convierte en un rompecabezas que se va armando de a poco, dejando pistas y giros que mantienen el suspenso al máximo. A lo largo de los ocho episodios, se entrelazan temas como la culpa, el perdón, la corrupción y la doble vida.
Con un ritmo que no decae y actuaciones sólidas, especialmente la de Mario Casas, "El inocente" es ideal para quienes disfrutan de thrillers psicológicos que juegan con la percepción. Tiene ese efecto maratón: empiezas un capítulo y, sin darte cuenta, ya vas por el cuarto. Es atrapante, intensa y perfecta para ver en una tarde si buscas algo que realmente te mantenga enganchado hasta el último minuto.