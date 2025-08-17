Con Mario Casas y sólo 8 capítulos: la miniserie española que triunfa en Netflix

La serie, basada en una novela de Harlan Coben, teje una trama compleja donde pasado y presente se cruzan constantemente. Con una narrativa fragmentada y capítulos que van tomando distintos puntos de vista, la historia se convierte en un rompecabezas que se va armando de a poco, dejando pistas y giros que mantienen el suspenso al máximo. A lo largo de los ocho episodios, se entrelazan temas como la culpa, el perdón, la corrupción y la doble vida.