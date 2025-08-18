Este síntoma mientras duermes podría aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular

Una situación que suele afectar a las personas durante la noche, podría ser un síntoma de un potencial accidente cerebrovascular (ACV), según un estudio científico. El derrame cerebral o ataque cerebral, ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene.
MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que "si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente".
Entonces, "un accidente cerebrovascular se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado dentro de la cabeza", agrega.
El insomnio aumenta los riesgos de sufrir un ACV
La conexión entre los problemas de sueño y el derrame cerebral parece cada vez más estrecha. Ahora un nuevo estudio ha sugerido que las personas que tienen síntomas de insomnio, como problemas para conciliar el sueño, permanecer dormido y despertarse demasiado temprano, pueden tener más probabilidades de sufrir un ACV.
Wendemi Sawadogo, autor del estudio, señaló: "Hay muchas terapias que pueden ayudar a las personas a mejorar la calidad de su sueño, por lo que determinar qué problemas del sueño conducen a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, puede permitir tratamientos más tempranos o terapias conductuales para las personas que tienen problemas para dormir y posiblemente reducir su riesgo de accidente cerebrovascular más tarde en la vida".
En el estudio participaron 31.126 personas con una edad promedio de 61 años. Ninguno de los voluntarios tenía antecedentes de accidente cerebrovascular al comienzo del estudio.
A los participantes se les consultó sobre la frecuencia con la que tenían problemas para conciliar el sueño, problemas para despertarse durante la noche, problemas para despertarse demasiado temprano, no poder volver a dormir, y con qué frecuencia se sentían descansados por la mañana.
Durante los nueve años de seguimiento, hubo 2.101 casos de accidente cerebrovascular. Medical Xpress reseña que, los investigadores encontraron que las personas con uno a cuatro síntomas de insomnio tenían un 16 % más de probabilidad de accidente cerebrovascular a diferencia de quienes no tenían síntomas. Mientras, en las personas con cinco a ocho síntomas de insomnio, el riesgo de ACV era 51 % mayor.
Asimismo, los investigadores hallaron una mayor asociación entre los síntomas del insomnio y el accidente cerebrovascular en los participantes menores de 50 años. "La investigación futura debería explorar la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular a través del manejo de los problemas para dormir", sugirió Sawadogo.