Este síntoma mientras duermes podría aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular

Durante los nueve años de seguimiento, hubo 2.101 casos de accidente cerebrovascular. Medical Xpress reseña que, los investigadores encontraron que las personas con uno a cuatro síntomas de insomnio tenían un 16 % más de probabilidad de accidente cerebrovascular a diferencia de quienes no tenían síntomas. Mientras, en las personas con cinco a ocho síntomas de insomnio, el riesgo de ACV era 51 % mayor.