Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

La ciclogénesis que se desarrollará a comienzo de la esta semana en Argentina promete convertirse en uno de los eventos de lluvia más importantes que tendrá este invierno 2025. Este fenómeno climático dejará fuertes vientos e importantes acumulaciones de agua, que superaría en pocas horas lo que llueve normalmente en todo agosto. ¿Cuáles serán las provincias afectadas?
Según especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una ciclogénesis no es un fenómeno aislado sino un proceso en el que se forma un centro de baja presión que altera la atmósfera y genera inestabilidad. Este sistema que gira en sentido horario en el hemisferio sur, se iniciaría desde el Océano Pacífico hasta la costa de Chile en esta ocasión. Este proceso meteorológico puede derivar en lluvias fuertes, vientos intensos y tormentas de larga duración.
Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este fenómeno climático y a qué provincias afectará?
De acuerdo con los principales modelos de pronóstico, se esperan lluvias de 50 a 100 mm en el centro-este de Argentina entre el martes 19 y el miércoles 20. Aunque habrá algunas precipitaciones menores el lunes 18 en las provincias centrales, los mayores acumulados se concentrarán en el norte de Buenos Aires, Capital Federal, el sur de Entre Ríos y el sur y centro de Santa Fe.
El modelo europeo en particular sugiere que las zonas más afectadas serán el sur del Litoral, con entre 70 y 90 mm en el área de Santa Fe capital y Gualeguaychú, mientras que el AMBA y el norte bonaerense podrían recibir entre 40 y 50 mm. En solo 48 horas, varias áreas del centro del país podrían alcanzar o superar el promedio mensual de lluvias.