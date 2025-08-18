Cuándo es el próximo feriado en Argentina: ¿habrá fin de semana largo?

Tras el feriado del domingo 17 de agosto, en el que se recordó el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchos argentinos ya se preguntan cuándo llegará el próximo descanso. La expectativa por conocer los próximos días libres del calendario nacional responde al interés de organizar actividades y aprovechar al máximo los fines de semana largos.
La ansiedad por el próximo feriado es evidente, sobre todo entre quienes planean una escapada. Consultar estas fechas se ha vuelto un hábito frecuente, reflejando la importancia que tienen los momentos de pausa y desconexión en la rutina diaria.
Cuándo es el próximo feriado en Argentina: ¿viene con fin de semana largo?
De acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado en Argentina, después del domingo 17 de agosto, será el domingo 12 de octubre. Esta fecha está dedicada a la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es importante destacar que, para desilusión de algunos, septiembre no contará con ningún feriado.
Dado que el 12 de octubre cae en domingo, este feriado solo beneficiará a aquellas personas cuyas jornadas laborales incluyan ese día. No se habrá un fin de semana largo en esta ocasión específica. Por lo tanto, quienes anhelan un descanso prolongado deberán esperar un poco más en el transcurso del año.
¿Qué feriados quedan en 2025?
El próximo fin de semana largo en Argentina está programado para noviembre, ofreciendo un total de cuatro días de descanso. Este período abarcará desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. El viernes 21 ha sido designado como un día no laborable con fines turísticos, complementando así el feriado del lunes 24.
El lunes 24 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, cuya celebración fue trasladada desde el jueves 20 para armar este puente. Adicionalmente, el año 2025 aún cuenta con otros feriados importantes en su recta final. Estos incluyen el lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el jueves 25 de diciembre por Navidad.