 Cuándo es el próximo feriado en Argentina: ¿habrá fin de semana largo?
Secciones
SociedadActualidad

Cuándo es el próximo feriado en Argentina: ¿habrá fin de semana largo?

La ansiedad por el próximo feriado es evidente, sobre todo entre quienes planean una escapada.

Hace 2 Hs

Tras el feriado del domingo 17 de agosto, en el que se recordó el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchos argentinos ya se preguntan cuándo llegará el próximo descanso. La expectativa por conocer los próximos días libres del calendario nacional responde al interés de organizar actividades y aprovechar al máximo los fines de semana largos.

¿Cómo se paga por trabajar el feriado y el día no laborable de agosto?

¿Cómo se paga por trabajar el feriado y el día no laborable de agosto?

La ansiedad por el próximo feriado es evidente, sobre todo entre quienes planean una escapada. Consultar estas fechas se ha vuelto un hábito frecuente, reflejando la importancia que tienen los momentos de pausa y desconexión en la rutina diaria.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina: ¿viene con fin de semana largo?

De acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado en Argentina, después del domingo 17 de agosto, será el domingo 12 de octubre. Esta fecha está dedicada a la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es importante destacar que, para desilusión de algunos, septiembre no contará con ningún feriado.

Dado que el 12 de octubre cae en domingo, este feriado solo beneficiará a aquellas personas cuyas jornadas laborales incluyan ese día. No se habrá un fin de semana largo en esta ocasión específica. Por lo tanto, quienes anhelan un descanso prolongado deberán esperar un poco más en el transcurso del año.

¿Qué feriados quedan en 2025?

El próximo fin de semana largo en Argentina está programado para noviembre, ofreciendo un total de cuatro días de descanso. Este período abarcará desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. El viernes 21 ha sido designado como un día no laborable con fines turísticos, complementando así el feriado del lunes 24.

El lunes 24 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, cuya celebración fue trasladada desde el jueves 20 para armar este puente. Adicionalmente, el año 2025 aún cuenta con otros feriados importantes en su recta final. Estos incluyen el lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el jueves 25 de diciembre por Navidad.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

El feriado del 17 de agosto es trasladable pero no se moverá: ¿por qué?

El feriado del 17 de agosto es trasladable pero no se moverá: ¿por qué?

¿Cómo se paga por trabajar el feriado y el día no laborable de agosto?

¿Cómo se paga por trabajar el feriado y el día no laborable de agosto?

Se acerca el Día del Niño: los bancos lanzan promociones, descuentos y reintegros de hasta $60.000

Se acerca el Día del Niño: los bancos lanzan promociones, descuentos y reintegros de hasta $60.000

Lo más popular
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
1

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos
3

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura
5

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
6

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Más Noticias
Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Comentarios