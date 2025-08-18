 El tiempo en Tucumán: se viene una semana con temperaturas cálidas
El tiempo en Tucumán: se viene una semana con temperaturas cálidas

La mínima fue de 11 °C. La nubosidad irá en descenso. El pronóstico.

MAÑANAS FRESCAS. El invierno se hará sentir en las primeras horas de una semana que promete máximas de hasta 24 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
La segunda quincena de agosto vendrá de la mano con temperaturas más cálidas y, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, para hoy se espera nubosidad variable y una máxima de 19 °C. Además, no se descartan probables precipitaciones por la tarde. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mañana comenzó con cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 11 °C. La humedad fue del 93% y los vientos fueron leves del sector oeste. 

Se espera que para el mediodía la nubosidad ronde el 40% y que la humedad haya descendido hasta un 65%, mientras que la temperatura promediará los 17 °C y el viento soplará hacia el sudoeste. 

Por la tarde, la nubosidad volvería a trepar hasta el 50%, mientras que la temperatura llegaría a los 19 °C de máxima. La humedad se mantendrá por encima del 60% y los vientos serán suaves del sector sudoeste. 

En las últimas horas del lunes podría ingresar un frente que provocaría lluvias débiles en buena parte del territorio provincial, mientras que la temperatura descendera hasta los 12 °C. El cielo permanecerá cubierto durante la madrugada. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anticipa a partir del martes se acentuará el incremento de las temperaturas, en una jornada en la que el cielo se despejará por la tarde y la máxima llegará hasta los 22 °C. La mínima sería de 11 °C. 

El miércoles y el jueves la nubosidad será variable, mientras que las mínimas serían de 7 °C y 9 °C, respectivamente, y las máximas subirán de 22 °C a 24 °C. 

