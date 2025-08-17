 La bicicleta, una excusa perfecta para los mendocinos
La bicicleta, una excusa perfecta para los mendocinos
17 Agosto 2025

Dentro de los 2502 bikers, se destacó la presencia del grupo Mendoza Bike, que viajó desde la tierra del vino para vivir un fin de semana inolvidable en el Trasmontaña de Tucumán. Javier, vocero del equipo, contó que su incorporación al grupo fue reciente: “Hace un par de semanas me ofrecieron sumarme y acepté. La verdad que fue muy lindo, porque se armó un grupo hermoso y nos tocó compartir no solo la carrera, sino también todo lo que viene después: la convivencia, el asado, la charla. Eso es lo que hace especial a esta experiencia”. 

El equipo completó el circuito en 3 horas 40 minutos, en promedio un tiempo que los dejó satisfechos. Sin embargo, Javier aclaró que más allá del resultado, lo importante fue haber cruzado la meta todos juntos: “Lo fundamental es que completamos, que llegamos, que estamos bien. Eso es lo que vale”. El fin de semana no estuvo exento de dificultades climáticas, pero el esfuerzo de los anfitriones se hizo sentir. “Queremos agradecer de corazón a todos los tucumanos. 

Ayer y antes de ayer estuvo lloviendo, pero ellos le pusieron tantas ganas que hoy salió este sol hermoso. Se notó la energía, se notó el trabajo para que todo salga perfecto”, señaló emocionado. Para Mendoza Bike, el Trasmontaña significó un desafío deportivo y, al mismo tiempo, un encuentro humano. “Nos vamos felices, con el corazón lleno. Tucumán nos regaló un circuito tremendo y una experiencia que seguro vamos a repetir. Volvemos a nuestra provincia contentos, después de un fin de semana inolvidable”, cerró Javier.

