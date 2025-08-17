La bicicleta, una excusa perfecta para los mendocinos

Dentro de los 2502 bikers, se destacó la presencia del grupo Mendoza Bike, que viajó desde la tierra del vino para vivir un fin de semana inolvidable en el Trasmontaña de Tucumán. Javier, vocero del equipo, contó que su incorporación al grupo fue reciente: “Hace un par de semanas me ofrecieron sumarme y acepté. La verdad que fue muy lindo, porque se armó un grupo hermoso y nos tocó compartir no solo la carrera, sino también todo lo que viene después: la convivencia, el asado, la charla. Eso es lo que hace especial a esta experiencia”.