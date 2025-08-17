Trasmontaña: una pasión que se transmite de generación en generación

“Nosotros somos del llano, no estamos acostumbrados a las montañas. Hace 12 años que no corríamos aquí y volver fue todo un desafío. Estuvo difícil, áspero, hasta me caí y me llevé un recuerdo de barro en la pierna, pero nada grave”, contó Cristian, orgulloso de haber compartido la categoría Padre e Hijo. La carrera no fue sencilla, pero lograron completar el recorrido en 3 horas 40 minutos, disfrutando cada tramo. “Nos preparamos lo que nos permite el tiempo, porque por el trabajo se complica. Esto lo hacemos para divertirnos. Él -mi hijo- es más rápido; yo, el papá, un poco más lenteja, pero esta categoría hay que aprovecharla”, agregó entre risas, Roberto.