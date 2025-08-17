Lo importante era completar el Trasmontaña

El Trasmontaña 2025 dejó historias de esfuerzo y emoción, y una de las más inspiradoras fue la de Sergio Pardo, ciclista de 68 años, que completó el exigente recorrido junto a su compañero Enzo Remondetti.
“Estoy muy satisfecho con lo que hicimos, muy orgulloso. Lo importante es que llegamos bien, sin golpes, y pudimos terminar. Estuvo durísimo, con mucho tránsito, pero a la vez fue hermoso; imaginate terminarlo con mi edad”, relató Sergio apenas cruzada la meta visiblemente emocionado. No es la primer vez que participan los oriundos de Bell Ville, Córdoba. De hecho, ya llevan más de una década diciendo presente en la carrera tucumana.
“Hace unos 12 años que venimos compitiendo acá. Con Enzo hemos corrido en pareja en tres ocasiones, y cada vez es un nuevo desafío. La montaña siempre exige un sacrificio tremendo, pero la satisfacción de terminar no se compara con nada”, aseguró. Para Pardo, completar la carrera a su edad tiene un valor especial. Reconoce que “cada vez cuesta un poquito más”, pero también que la pasión y la fe lo sostienen: “Debajo de la silleta llevo una cita bíblica que siempre me acompaña. Dice algo así como que Dios nos ayuda cada vez que subimos a una bicicleta y cada vez que enfrentamos la montaña”.
Ambos remarcan que el Trasmontaña es mucho más que una carrera: es una de las competencias más importantes de Latinoamérica, un lugar donde la amistad, el esfuerzo y la superación personal se viven con intensidad.