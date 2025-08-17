Lo importante era completar el Trasmontaña

“Hace unos 12 años que venimos compitiendo acá. Con Enzo hemos corrido en pareja en tres ocasiones, y cada vez es un nuevo desafío. La montaña siempre exige un sacrificio tremendo, pero la satisfacción de terminar no se compara con nada”, aseguró. Para Pardo, completar la carrera a su edad tiene un valor especial. Reconoce que “cada vez cuesta un poquito más”, pero también que la pasión y la fe lo sostienen: “Debajo de la silleta llevo una cita bíblica que siempre me acompaña. Dice algo así como que Dios nos ayuda cada vez que subimos a una bicicleta y cada vez que enfrentamos la montaña”.