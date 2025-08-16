Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

¿Qué es la ciclogénesis y por qué ocurre?

Según especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una ciclogénesis no es un fenómeno aislado sino un proceso en el que se forma un centro de baja presión que altera la atmósfera y genera inestabilidad. Este sistema que gira en sentido horario en el hemisferio sur, se iniciaría desde el Océano Pacífico hasta la costa de Chile en esta ocasión. Este proceso meteorológico puede derivar en lluvias fuertes, vientos intensos y tormentas de larga duración.