Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Esta semana, la empresa meteorológica Meteored anunció que llegará al país un fenómeno climático de gran intensidad. Después de días de clima agradable en general, algunas regiones del país sufrirán cambios notorios en las condiciones meteorológicas. Se trata de la ciclogénesis, un proceso de baja presión que producirá, entre otras cosas, descenso de la temperatura.
Meteored hizo referencia a la ciclogénesis como un temporal. Es que durante algunos días, las provincias señaladas atravesarán condiciones climáticas un tanto inesperadas. Las zonas afectadas corresponden al centro del país: La Pampa, Córdoba, el sur de Santa Fe y Oeste de Buenos Aires.
Cómo impactará la ciclogénesis en Argentina
El temporal estará caracterizado principalmente por las precipitaciones intensas. Según informó el periodista meteorológico Christian Garavaglia, el fenómeno “promete convertirse en uno de los eventos de lluvia más importantes que tendrá este invierno 2025”. En este orden, las precipitaciones podrían ir intensificándose a partir del lunes a última hora y el martes a primera hora.
Los programas usados para hacer los pronósticos señalan que el ojo del ciclón pasará por la República Oriental del Uruguay o por Amba y la Costa Atlántica. Así, estos serían los sectores más afectados. Desde el martes, las condiciones se intensificarán hacia la zona del Río de la Plata.
Aunque las lluvias iniciarían el lunes, tendrían baja intensidad en las primeras instancias. El martes 19 y miércoles 20, en cambio, podrán llegar a representar una alerta amarilla en el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros en el centro-este del país.
Durante esta época, los valores promedio de precipitaciones de la región suelen rondar entre los 30 y 70 milímetros. Así, Meteored anticipó que podrían superarse los valores estándar en ciudades como Bragado, Chivilcoy, Junín, Lobos, Luján y Pergamino.
¿Qué es la ciclogénesis y por qué ocurre?
Según especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una ciclogénesis no es un fenómeno aislado sino un proceso en el que se forma un centro de baja presión que altera la atmósfera y genera inestabilidad. Este sistema que gira en sentido horario en el hemisferio sur, se iniciaría desde el Océano Pacífico hasta la costa de Chile en esta ocasión. Este proceso meteorológico puede derivar en lluvias fuertes, vientos intensos y tormentas de larga duración.
La ocurrencia e intensidad en pleno invierno es lo que hace particular a este fenómeno que ocurrirá la próxima semana. Según señalan desde el diario El Economista, este proceso es poco frecuente, pero los meteorólogos advierten que estos eventos podrían volverse más comunes debido a la variabilidad climática regional.