Estudios indican niveles alarmantes de estrés en Argentina: dónde tomar un taller gratuito de relajación

Otro estudio global realizado en 2024 por las organizaciones Voices! y WIN International arrojaron datos preocupantes en Argentina. Junto a Perú, nuestro país se encuentra entre los que tienen una población con mayor nivel de estrés. Argentina, en particular, se ubica 22 puntos por encima del promedio global del nivel de estrés. Mientras que la media indica que un 32% de encuestados considera “bastante malo o muy malo” su nivel de estrés, en Argentina ese número alcanza el 54%.