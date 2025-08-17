 Estudios indican niveles alarmantes de estrés en Argentina: dónde tomar un taller gratuito de relajación
Secciones
SociedadSalud

Estudios indican niveles alarmantes de estrés en Argentina: dónde tomar un taller gratuito de relajación

El estrés sostenido en el tiempo puede generar deterioros en la salud y desarrollar enfermedades cardiovasculares y crónicas.

Hace 6 Hs

Una investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires estudió el estado psicológico de la población argentina. Como resultado de más de las 3.000 encuestas realizadas, se descubrió que casi un 10% de los participantes presentaron riesgos de padecer trastornos mentales. El riesgo se incrementa entre las personas que se auto perciben menos favorecidas. En este marco, la Provincia dicta talleres de relajación gratuitos.

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

De los participantes, el 45.5% informó encontrarse en una crisis y casi la mitad de ellos habló de una crisis vital o una crisis económica. Quienes informaron realizar actividad física demostraron tener un menor puntaje de niveles de ansiedad o depresión y menor riesgo suicida. Por eso, es importante aprender conductas que permitan desconectar del día a día y hacer pausas para permitir a la mente reubicar prioridades y eliminar preocupaciones.

Otro estudio global realizado en 2024 por las organizaciones Voices! y WIN International arrojaron datos preocupantes en Argentina. Junto a Perú, nuestro país se encuentra entre los que tienen una población con mayor nivel de estrés. Argentina, en particular, se ubica 22 puntos por encima del promedio global del nivel de estrés. Mientras que la media indica que un 32% de encuestados considera “bastante malo o muy malo” su nivel de estrés, en Argentina ese número alcanza el 54%.

Talleres gratuitos de relajación

Según el estudio realizado por la UBA, los datos arrojados en su investigación y en estudios previos destacan la necesidad de implementar políticas activas de salud mental “a través de la promoción de conductas saludables, el incremento del acceso a tratamientos psicológicos y el desaliento de las conductas problemáticas”.

En este sentido y en respuesta a la situación, el Hospital del Carmen realiza cada semana talleres de relajación gratuitos abiertos para toda la comunidad. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó la labor de las clases que se dictan todos los jueves de 10.30 a 11.30 y al que cualquier interesado puede asistir.

En él se busca dar herramientas prácticas para mejorar tanto la salud mental como el bienestar físico. Se enseñan técnicas de respiración, concentración, visualización y relajación que pueden aplicarse en el día a día ante cualquier situación. No es necesario ser paciente del hospital para tomar el taller, solamente ser mayor de edad.

Temas Hospital Nuestra Señora del Carmen
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cáncer de tiroides: cuál es el sencillo estudio que puede detectarlo de forma temprana

Cáncer de tiroides: cuál es el sencillo estudio que puede detectarlo de forma temprana

Este error en tu rutina de maquillaje puede acelerar el envejecimiento de tu piel

Este error en tu rutina de maquillaje puede acelerar el envejecimiento de tu piel

Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán

Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán

¿Cómo comer pan y mantenerse en forma?: estas son las variedades que recomiendan los expertos

¿Cómo comer pan y mantenerse en forma?: estas son las variedades que recomiendan los expertos

¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?

¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?

Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
2

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

La incierta muerte del PRO
3

La incierta muerte del PRO

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado
4

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra
5

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia
6

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia

Más Noticias
¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

La melodía de Joaco

La melodía de Joaco

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Comentarios