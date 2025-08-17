Estudios indican niveles alarmantes de estrés en Argentina: dónde tomar un taller gratuito de relajación

Una investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires estudió el estado psicológico de la población argentina. Como resultado de más de las 3.000 encuestas realizadas, se descubrió que casi un 10% de los participantes presentaron riesgos de padecer trastornos mentales. El riesgo se incrementa entre las personas que se auto perciben menos favorecidas. En este marco, la Provincia dicta talleres de relajación gratuitos.
De los participantes, el 45.5% informó encontrarse en una crisis y casi la mitad de ellos habló de una crisis vital o una crisis económica. Quienes informaron realizar actividad física demostraron tener un menor puntaje de niveles de ansiedad o depresión y menor riesgo suicida. Por eso, es importante aprender conductas que permitan desconectar del día a día y hacer pausas para permitir a la mente reubicar prioridades y eliminar preocupaciones.
Otro estudio global realizado en 2024 por las organizaciones Voices! y WIN International arrojaron datos preocupantes en Argentina. Junto a Perú, nuestro país se encuentra entre los que tienen una población con mayor nivel de estrés. Argentina, en particular, se ubica 22 puntos por encima del promedio global del nivel de estrés. Mientras que la media indica que un 32% de encuestados considera “bastante malo o muy malo” su nivel de estrés, en Argentina ese número alcanza el 54%.
Talleres gratuitos de relajación
Según el estudio realizado por la UBA, los datos arrojados en su investigación y en estudios previos destacan la necesidad de implementar políticas activas de salud mental “a través de la promoción de conductas saludables, el incremento del acceso a tratamientos psicológicos y el desaliento de las conductas problemáticas”.
En este sentido y en respuesta a la situación, el Hospital del Carmen realiza cada semana talleres de relajación gratuitos abiertos para toda la comunidad. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó la labor de las clases que se dictan todos los jueves de 10.30 a 11.30 y al que cualquier interesado puede asistir.
En él se busca dar herramientas prácticas para mejorar tanto la salud mental como el bienestar físico. Se enseñan técnicas de respiración, concentración, visualización y relajación que pueden aplicarse en el día a día ante cualquier situación. No es necesario ser paciente del hospital para tomar el taller, solamente ser mayor de edad.