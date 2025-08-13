¿Buscas trabajo en España? Urgen socorristas en piscinas públicas y privadas: 57 ofertas de empleo

La demanda de socorristas se dispara este verano en España. Según el portal de empleo Infojobs, hay actualmente 57 ofertas activas para trabajar en piscinas públicas, privadas, urbanizaciones y gimnasios.
Para optar a estos puestos es imprescindible contar con el título oficial de socorrismo, que puede obtenerse en organismos como la Cruz Roja o a través de cursos impartidos por algunos ayuntamientos. No se exige experiencia previa ni un nivel de estudios determinado.
Tipos de contrato y jornada
Las vacantes incluyen:
20 contratos indefinidos
18 contratos de duración determinada
13 contratos fijos discontinuos
5 en otras modalidades
En cuanto a la jornada laboral:
33 puestos a tiempo completo (40 horas semanales)
13 con jornada parcial o indiferente
1 en horario de mañana
Ejemplos de ofertas activas
Entre las vacantes disponibles destacan:
Parque acuático de Vila Seca: socorrista para turno de tarde-noche.
Zegama: socorristas de piscina, jornada completa, sueldo de 1.500 €/mes.
Siam Park (Adeje): socorrista con nivel básico de inglés.
Serveo Operaciones (Andraxt): varios puestos disponibles.
Vacation Club: jornada completa, 19.000 €/año.
Beach Club Sotavento: vigilancia de actividades acuáticas en piscina, sueldo de 23.000 €/año, con capacidad para resolver emergencias.
Cómo acceder a las ofertas
Todas estas vacantes se encuentran publicadas en la web de Infojobs y están abiertas a candidatos de cualquier punto de España que cuenten con el certificado de socorrismo en vigor.