 ¿Buscas trabajo en España? Urgen socorristas en piscinas públicas y privadas: 57 ofertas de empleo
España

¿Buscas trabajo en España? Urgen socorristas en piscinas públicas y privadas: 57 ofertas de empleo

Infojobs publica vacantes con contrato indefinido, jornada completa y sueldos de hasta 23.000 euros anuales.

Hace 1 Hs

La demanda de socorristas se dispara este verano en España. Según el portal de empleo Infojobs, hay actualmente 57 ofertas activas para trabajar en piscinas públicas, privadas, urbanizaciones y gimnasios.

Para optar a estos puestos es imprescindible contar con el título oficial de socorrismo, que puede obtenerse en organismos como la Cruz Roja o a través de cursos impartidos por algunos ayuntamientos. No se exige experiencia previa ni un nivel de estudios determinado.

Tipos de contrato y jornada

Las vacantes incluyen:

20 contratos indefinidos

18 contratos de duración determinada

13 contratos fijos discontinuos

5 en otras modalidades

En cuanto a la jornada laboral:

33 puestos a tiempo completo (40 horas semanales)

13 con jornada parcial o indiferente

1 en horario de mañana

Ejemplos de ofertas activas

Entre las vacantes disponibles destacan:

Parque acuático de Vila Seca: socorrista para turno de tarde-noche.

Zegama: socorristas de piscina, jornada completa, sueldo de 1.500 €/mes.

Siam Park (Adeje): socorrista con nivel básico de inglés.

Serveo Operaciones (Andraxt): varios puestos disponibles.

Vacation Club: jornada completa, 19.000 €/año.

Beach Club Sotavento: vigilancia de actividades acuáticas en piscina, sueldo de 23.000 €/año, con capacidad para resolver emergencias.

Cómo acceder a las ofertas

Todas estas vacantes se encuentran publicadas en la web de Infojobs y están abiertas a candidatos de cualquier punto de España que cuenten con el certificado de socorrismo en vigor.

