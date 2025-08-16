Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Promotores y controles

Para la ocasión, se colocarán 40 contenedores de un metro cúbico de capacidad, en lugar de los 16 que se dispusieron la última vez, distribuidos en los sectores de mayor afluencia: el Palacio de los Deportes, la zona del lago San Miguel y la esquina de las avenidas Soldati y Benjamín Aráoz. También habrá cestos papeleros.El operativo incluirá promotores ambientales identificados con chalecos verdes, que entregarán bolsas para guardar residuos y se acercarán a los visitantes para explicar la importancia de no arrojar basura al piso ni al agua.