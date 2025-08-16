 Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño
Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

En el parque 9 de Julio habrá shows, sorteos y se desplegará un operativo especial para evitar que la zona quede repleta de residuos.

LAGO SAN MIGUEL. Alrededor del espejo de agua se ubicarán inspectores municipales para multar a quienes incumplan las ordenanzas de cuidado. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
Belén Castellano
Mañana el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio se convertirá en el epicentro de la celebración por el Día de las Infancias. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán preparó una programación que irá de 14 a 18, con entrada libre y gratuita, y que promete combinar diversión, espectáculos y propuestas para toda la familia.

La apertura estará a cargo del mago “Enigma”, a las 14. A las 15, subirán al escenario los personajes de “La Granja de Zenón”, seguidos por un show de superhéroes a las 15.30. Más tarde, a las 16.15, será el turno de “Sonic” y “Mario Bros”. El payaso “Plim Plim” y sus amigos llegarán al Palacio a las 16.40, y la jornada cerrará con la obra teatral Intensamente, a las 17.

Durante todo el evento se sortearán regalos, habrá food trucks y emprendedores.

MÁS CONTENEDORES. Habrá 40 cestos de 1m³ para arrojar basura.

Además de la agenda artística, la Municipalidad puso en marcha una campaña para reducir el impacto ambiental durante la masiva convocatoria. Bajo el lema “Misión imposible, que puede ser posible”, las secretarías de Servicios Públicos y de Ambiente y Desarrollo Sustentable impulsarán acciones para concientizar a los asistentes sobre la correcta disposición de los residuos.

Responsabilidades por el Día del Niño

“Venimos de una dura experiencia por el Día del Amigo. Hacemos mucha fuerza para que los vecinos tengan conciencia y la disposición final responsable de los residuos que generen”, señaló Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos.

Promotores y controles

Para la ocasión, se colocarán 40 contenedores de un metro cúbico de capacidad, en lugar de los 16 que se dispusieron la última vez, distribuidos en los sectores de mayor afluencia: el Palacio de los Deportes, la zona del lago San Miguel y la esquina de las avenidas Soldati y Benjamín Aráoz. También habrá cestos papeleros.El operativo incluirá promotores ambientales identificados con chalecos verdes, que entregarán bolsas para guardar residuos y se acercarán a los visitantes para explicar la importancia de no arrojar basura al piso ni al agua.

PAPELEROS. Se espera que no se repita el escenario del 21 de julio.

Para evitar la contaminación del lago, se dispondrá de inspectores con talonarios para labrar multas a quienes incumplan las ordenanzas. Además, la Patrulla de Protección Ciudadana y la dirección de Tránsito y Vía Pública controlarán que los vendedores de comida no se instalen en el perilago.

Según estimaciones oficiales, se espera que asistan alrededor de 60.000 personas.

CONCIENTIZACIÓN. Los voluntarios repartirán bolsas para los residuos.
