Responsabilidades por el Día del Niño

Con juguetes o sin juguetes, la fecha debería invitarnos a la reflexión. Al fin y al cabo, cuando Naciones Unidas la fijó en el calendario mundial fue con la idea de pensar sobre la realidad de las infancias. Podemos trazar varios ejes para discutir el tema, pero es oportuno pensar en tres al menos: pobreza, soledad y el rol de los adultos como figuras de apego. La pobreza infantil en Argentina ha sido sistemáticamente más alta que en otros grupos etarios, según informes oficiales presentados año a año. La vulnerabilidad estructural de esta porción de la sociedad (quienes representan el futuro justamente) ubica a uno de cada dos niños de entre 0 y 14 años en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Muchos otros ni siquiera tienen acceso a una comida diaria. Los que tienen la suerte de comer, sufren otras carencias. El mundo adulto está ocupado buscando ese sustento y olvidado de los vínculos significativos. Desde esta perspectiva, la soledad infantil no es un fenómeno que se resuelve insertando a los chicos en más actividades o buscando que interactúen con sus pares. El tema es más complejo. “Los niños no necesitan simplemente compañía, sino ser vistos, reconocidos y comprendidos en su mundo interno”, dijo hace poco en una entrevista con LA GACETA a Central la psicóloga Carolina Ferreira.