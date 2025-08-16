 Un recorrido por grandes clásicos del teatro musical
Un recorrido por grandes clásicos del teatro musical

“Una noche en Broadway” es la propuesta dirigida por Florencia Naranjo que llegará esta noche al teatro municipal Rosita Ávila.

POTENCIA FEMENINA. Muchas de las canciones más conocidas del teatro musical se reunirán en “Una noche en Broadway” y estarán a cargo de Florencia Naranjo, Sofía Naranjo, Milagros Robles, Julieta Ferreyra y Lara Matienzo.
Tucumán se transformará en Nueva York por un rato. “Una noche en Broadway” es el show-concierto de teatro musical que se presentará hoy desde las 21,30 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), con dirección y protagonismo de Florencia Naranjo, quien convocó a Sofía Naranjo, Milagros Robles, Julieta Ferreyra y Lara Matienzo para concretar un recorrido por canciones icónicas.

“En la función ofreceremos cuadros representativos de obras emblemáticas que han marcado su historia, interpretadas con calidad vocal, teatralidad y sensibilidad para lograr una experiencia escénica íntima y potente. Celebraremos el teatro musical, con un enfoque en la pasión, el compromiso artístico y la energía arrolladora que se despliega en escena”, avisa Florencia Naranjo, al hablar con LA GACETA.

- ¿Qué te interesa del teatro musical?

- Es un género que tiene un impacto muy fuerte en mi vida desde hace más de 10 años. Encontré un espacio en el que actuar, cantar y crear me permite expresarme de manera completa. Me abrió las puertas a experiencias, lugares y personas maravillosas. Las producciones en las que participé, junto con mi formación constante, me prepararon para dos de mis grandes aventuras: este show y la beca que obtuve para estudiar en Europa en 2026. Actualmente, forma parte de mi día a día, ya que soy profesora para niños en Chapeau!, la misma escuela que me dio las herramientas para crecer y aprender sobre este género.

Quién es Ariana DeBose: la ganadora del Oscar que interpretaría a Eva Perón en Broadway

Quién es Ariana DeBose: la ganadora del Oscar que interpretaría a Eva Perón en Broadway

- ¿Qué obras te marcaron?

- Mi primer amor, mi primera experiencia, fue “Tina, el rumor de una Nación”, de Leandro Panetta, con dirección de Sebastián Fernández. Esa obra me formó y me desafió durante los primeros tres años de mi carrera. También me marcaron profundamente producciones argentinas como “La desgracia” e internacionales como “Wicked”, que se llevan toda mi admiración.

- ¿Cómo está conformado el repertorio de “Una noche...”?

- Encontraremos clásicos, canciones que nos permiten lucir nuestras voces e interpretación, como “Cabaret” y “Maybe This Time”, del musical “Cabaret”; y “Por qué a mamá”, de “Los monstruos”, entre otros. La selección fue realizada cuidadosamente, teniendo en cuenta nuestros gustos y permitiendo que el show transite por diferentes matices emocionales.

- ¿La puesta en escena será minimalista?

- Así es. Contaremos con el pianista Rodrigo Ferreyra y la conducción de Kikín Díaz, quienes nos ayudarán a crear el clima deseado: un concierto íntimo y vibrante.

- ¿Qué es lo que seduce al público?

- El musical tiene un público específico: actores, cantantes, bailarines o simplemente apasionados por las historias que combinan múltiples disciplinas conviviendo entre sí. Lo más seductor, en mi opinión, es ver cómo se interpretan las canciones, ya que considero que un intérprete de teatro musical es un verdadero atleta de la voz.

- ¿Cuál es el estado en el país y en Tucumán?

- Mantiene una estructura fuerte en la Argentina, con grandes producciones en cartelera y ofreciendo posibilidades laborales a artistas nacionales. Tucumán no se queda atrás: apuesta por el género, trayendo obras a la provincia y también produciéndose desde cero con actores locales.

- Las puestas suelen ser costosas, ¿la crisis económica lo está afectando?

- A pesar de la crisis, las producciones independientes seguimos apostando por el teatro y la cultura. Nuestro objetivo es dar a conocer el talento que tiene nuestra provincia y acercar esta pasión a todos los tucumanos. Nos estamos adaptando a los tiempos que corren, tratando de ofrecer entradas accesibles y espectáculos únicos.

Gratis: el rock y el jazz tienen sus lugares

La música tucumana se despliega con diferentes protagonistas en propuestas con acceso libre y gratuito. En el mundo del punk rock, en La Gola (zona de la plazoleta Dorrego, avenida Roca y Marina Alfaro) estará 4 de Espadas desde las 22; y a las 23.45, Paul Ramiro hará un repaso acústico de clásicos nacionales en el Bar Irlanda (Catamarca 380) y en José Cuervo (Miguel Lillo 350) actuará La Suburbana. En tanto, en El Bajón del Yaggi (General Paz 1.208), Julio Goytía, Rony López y Javier Podazza harán standars de jazz. Con entrada paga, Savia visitará La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro, en la zona de EDET), acompañada por Efecto Calesita; y en Sr. Montero (Virgen de la Merced 611) sonará el pop de Los Inconvenientes y Estación Experimental. Los Totora presentarán su cumbia en la disco Pentápolis (Uttinger 726, Tafí Viejo).

