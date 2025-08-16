Un recorrido por grandes clásicos del teatro musical

- Es un género que tiene un impacto muy fuerte en mi vida desde hace más de 10 años. Encontré un espacio en el que actuar, cantar y crear me permite expresarme de manera completa. Me abrió las puertas a experiencias, lugares y personas maravillosas. Las producciones en las que participé, junto con mi formación constante, me prepararon para dos de mis grandes aventuras: este show y la beca que obtuve para estudiar en Europa en 2026. Actualmente, forma parte de mi día a día, ya que soy profesora para niños en Chapeau!, la misma escuela que me dio las herramientas para crecer y aprender sobre este género.