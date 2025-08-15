Una camioneta se incendió en la Ruta 9 y dos personas salvaron su vida de milagro

El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando los salteños -que regresaban de realizar compras en el Mercofrut- notaron humo dentro del habitáculo. “Se bajaron de inmediato, abrieron el capó y las llamas casi les alcanzan la cara”, relató a LA GACETA el oficial Romero González, de la comisaría de Los Nogales.