Una camioneta se incendió en la Ruta 9 y dos personas salvaron su vida de milagro

Una camioneta se incendió esta mañana en el kilómetro 1.310 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Los Nogales, camino al Cadillal. El vehículo, conducido por dos hombres oriundos de Orán, Salta, quedó completamente dañado en su parte delantera, aunque afortunadamente sus ocupantes resultaron ilesos.
El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando los salteños -que regresaban de realizar compras en el Mercofrut- notaron humo dentro del habitáculo. “Se bajaron de inmediato, abrieron el capó y las llamas casi les alcanzan la cara”, relató a LA GACETA el oficial Romero González, de la comisaría de Los Nogales.
Pese a intentar sofocar el fuego con un matafuego, las llamas se propagaron rápidamente en el motor. Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo acudieron al lugar y lograron controlar la situación. Según las primeras hipótesis, el incendio podría haberse originado por un desperfecto eléctrico, aunque las causas aún se investigan.
Según la Plicía, los ocupantes relataron que se trataba de su tercer viaje a Tucumán para abastecerse de frutas y verduras, ya que habían iniciado su emprendimiento hacía apenas dos meses. El rodado, un modelo 2012 adquirido recientemente, quedó a la vera de la ruta y no fue necesario interrumpir el tránsito.